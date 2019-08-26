Gartner估 2020年5G營收達42億美元 台供應鏈營運可期

全球 5G 建設腳步加快，研調機構 Gartner 預測，5G 基礎建設相關營收 2020 年將達 42 億美元，年增 89%，市場點名，散熱廠泰碩 (3338-TW)、奇鋐 (3017-TW)，砷化鎵廠穩懋 (3105-TW)，銅箔基板廠聯茂 (6213-TW) 等 5G 概念股，營運將續強。

據 Gartner 預測 5G 基礎建設營收，2019 年營收為 22.11 億美元，將年增 2.61 倍；2020 年營收為 41.76 億美元，將年增 88.8%；2021 年營收為 68.05 億美元，估年增 62.9%。

Gartner 表示，2019 到 2020 年間，許多大城市都將推出 5G 服務，雖目前商機仍處於初期階段，但初估全球已有 7% 的通訊服務供應商，佈署 5G 網路。

Gartner 認為，要完整覆蓋整個國家的 5G 服務，無法像過去 4G、3G 的無線網路基礎建設一樣快上線，未來通訊服務供應商必須改良 4G 舊有的網路層並升級，5G 網路架設才能維持平均效能。

泰碩日前也表示，5G 基地台明年需求將有顯著成長，預估基地台今年下半年出貨數量，將從 1-1.5 萬座提升至 3-3.5 萬座，內部也啟動擴產計畫因應龐大需求。