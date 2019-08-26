2020年5G建設營收翻倍成長 台半導體受惠商機出貨動能看俏

Gartner 今 (26) 日出具報告指出，2020 年全球 5G 網路基礎建設的相關營收將達 42 億美元，較今年的 22 億美元增加 89%，法人指出，在建設需求逐漸明朗帶動下，台半導體出貨持續看增，包含晶圓代工龍頭台積電 (2454-TW)、IC 設計矽力 - KY(6415-TW)、封測廠京元電 (2449-TW) 等皆可望受惠。

法人表示，台積電握有華為旗下海思供應給 5G 基地台的晶片代工訂單，加上華為全球 5G 設備的高市佔率，營運動能可期，且隨著中國去美化的腳步加快，華為 5G 普及速度向上拉升，最快今年下半年，台積電即可看到營收挹注。

矽力 - KY 近期也受惠美中貿易戰帶來的轉單效益，以 PMIC(電源管理晶片) 打入中國基地台供應鏈，在美中貿易加劇下，中國去美化已成定局，今年下半年開始小量出貨，預計 2020 年將有明顯營收挹注。

京元電在 5G 基地台主要晶片供應商加持下，包括海思、Intel、高通等大廠皆持續放量，公司也因應需求增加，擴大全年資本支出至 93 億元，預計將為明年營運添加新動能。

此外，IC 設計大廠聯發科在基地台晶片涉略不深，但隨著 5G 建置逐漸完成，終端晶片需求也將隨著發酵，對手高通 5G 手機晶片受三星光罩良率影響，也有助聯發科在 5G 市場的擴張。

5G 時代拉開序幕，為台灣半導體業提供強勁的成長動能，短期將以建置需求為主要動能，但隨著建置完整化，將有助終端需求放量，帶旺台灣相關供應鏈，營運成長動能可期。