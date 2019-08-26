台股盤中—美中貿易戰利空襲擊 重挫逾190點 跌破10400點及年線大關

受到美中貿易戰加劇衝擊，美股上周五重挫，台股今 (26) 日開盤跳空開低，電子三雄同步下挫，台塑四寶及國泰金、富邦金等金融權值股同樣一片綠油油，指數盤中一路走低，最低重挫約 192 點，跌破 10400 點關卡，除失守 5 日線外，也摜破年線大關，預估今日成交量約 1400 億元。

台股今日開盤下跌 84.71 點，以 10453.4 點開出後一路走低，盤中最低下挫至 10340.15 點。電子三雄全數走弱，台積電跳空開低，失守 5 日線與月線，盤中跌幅逾 1.5%，回測季線；鴻海同樣跳空開低，盤中跌幅逾 1.7%，失守 5 日線；股王大立光則為三雄中表現最弱勢，盤中跌幅逾 3.5%，摜破 5 日線。

由於美中關稅戰火升溫，稀土概念股成盤面焦點，中釉、佳龍大漲逾 5%。而避險情緒升溫，也吸引買盤進駐避險族群，富邦 VIX 強漲 9%，元大 S&P 黃金正 2 漲幅也超過 5%，元大道瓊白銀上漲逾 3%，元大 S&P 黃金漲幅逾 2.5%。

蘋概股中除晶技上漲逾 2%，光寶科、景碩站穩盤上之外，包括台達電、英業達、仁寶、雙鴻、玉晶光、金像電、全新、禾伸堂、可成等蘋概股一片綠油油，其中又以正崴跌幅最重、逾 5%，智原、台光電、建準等也有超過 4% 的跌幅。

美中貿易戰利空也使匯市同步下殺，台幣貶值約 0.3%，早盤兌 1 美元最低來到 31.514 元，貶值 1.12 角，是近 2 周首度貶回 31.5 元價位。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股近期走勢價量背離，預期短線弱勢格局仍會延續，後續需觀察價量表現，若指數拉回價量縮減，賣壓才可望明顯減弱，而美債殖利率若能逐步回升、亞幣貶值情況能趨緩等正向因素浮現，台股才可望有較好的表現。