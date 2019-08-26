【華冠投顧】幸運星-放羊的小孩換人做做看……這次狼真的會來嗎？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：6116 彩晶、3338 泰碩、5876 上海商銀、8046 南電、4915 致伸

【前言】中美貿易戰中，川普就如同放羊的小孩…… 讓大家都怕被狼吃了…… 這次換大陸出招…… 大野狼真的會來嗎？？股市先跌再說！！

上週五中美貿易戰大陸突然放大招，宣布對 750 億美元進口美國商品分批加徵關稅，讓美股道瓊大跌 623 點，費半跌 4.35%。川普氣到在推特數次發文要將大陸輸美商品總值約 5,500 億美元關稅的稅率分批再增 5%，並「命令」美國企業撤出中國大陸。中美貿易戰突發性利空讓世界股市措手不及，台股開盤跳空大跌，收盤大跌 183 點失守所有均線，除了 5876 上海商銀、2454 聯發科、2301 光寶科及 2105 正新外，其他大型股都下挫，成交量為 1,152 億。OTC 也跳空下挫，收盤大跌 1.86%，成交量為 288 億…… 下跌家數 1279 家，上漲家數 243 家……

弱勢股有 1590 亞德 - KY、4551 智伸科、6438 迅得、3653 健策、3338 泰碩、2228 劍麟、6271 同欣電、8046 南電、6278 台表科、4915 致伸、8086 宏捷科、5269 祥碩、2387 精元…… 今日「資金避風港」有 6116 彩晶、2461 光群雷等……

上週五節目老師提醒大家…… 小心短線已從 10180 反彈至 10596（反彈 416 點，費波南茲係數為反彈 0.511），而上週五幸運星預估將會有消息面來淬鍊…… 今日台股果然利空淬煉，大跌 183.54 點…… 安全帶綁好…… 獲利現金抱緊，時間持續滴答滴答倒數計時中…… 美中貿易戰…… 會如何發展呢？？何時可以再度彎腰撿黃金？？老師又看到了什麼呢？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。