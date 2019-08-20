定穎7月獲利超越上季 前7月轉盈小賺262萬元

上市 PCB 廠定穎電子 (6251-TW) 下半年營運樂觀，7 月營收 12.42 億元創歷史新高，今 (20) 日公布自結， 7 月稅後純益 2900 萬，勝過第 2 季稅後純益 1245 萬元，加計上半年，定穎前 7 月轉盈，稅後純益 262 萬元，每股純益 0.009 元

定穎第 2 季營收 32.24 億元，毛利率為 10.52%，季增 1.72 個百分點，年增 8.87 個百分點，稅後純益 1445 萬元，較第 1 季及去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.05 元。

定穎上半年營收 62.85 億元，毛利率 9.69%，年增 3.15 個百分點，稅後虧損 2638 萬元，每股虧損 0.09 元，虧損較去年同期縮小。

定穎 7 月營收創新高，達 12.42 億元，月增 15.25%，年增 2.5%，主要在光電板、汽車板以及 data server SSD 高階 HDI 板貢獻帶動，7-9 月崑山廠產能都可望滿載，7 月獲利已不錯，第 3 季昆山廠也將轉成獲利。

定穎生產光電板、NB 板起家，目前擁有包括台灣桃園廠、中國昆山及湖北黃石廠區，預計出售台灣桃園廠區，地點位於欣興 (3037-TW) 對面，桃園廠目前有 600 名員工，其中 200 名外籍勞工，目前產能每月 20 萬平方呎，主要生產消費性電子、穿戴裝置、遊戲機及平板應用 PCB，定穎預計以底價 8.2 億元出售桃園廠，委由商仲第一太平戴維斯 10 月 18 日開標，獲利貢獻約 4 億元，將在第 4 季入帳，估可挹注每股純益 1.43 元。

定穎昆山廠 2003 年成立，每月產能為 230 萬平方呎，主要生產汽車板應用；黃石廠以生產光電板為主，廠區規劃產能每月 640 萬平方呎，2017 年 9 月投產，目前產能每月 100 萬平方呎，產能開出後，去 (2018) 年下半年轉盈，黃石廠由於採用高度自動化生產，毛利率達 20% 以上。

定穎售出桃園廠後，未來台灣仍將設置營運總部，掌控研發及接單。