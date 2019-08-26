富邦VIX飆逾47萬張 改寫歷史次高量 超越歷史天量要靠當沖契機

美中貿易戰再度惡化，引發美股上周五狂瀉 600 點，台股今 (26) 日也重挫逾百點，避險情緒高漲，防禦型的富邦 VIX(00677U-TW)、黃金 ETF 等明顯量增價漲，其中，近午盤富邦 VIX 大漲超過 9%，成交量更飆出 47 萬張大量，不但是台股成交量冠軍，更已創該檔個股歷史次高量，但是全天總量要超越 8 月 6 日的 87 萬張歷史天量，就要看尾盤是否有當沖契機。

大陸 23 日宣布對美國 750 億美元商品加徵關稅，繼中國祭出關稅反制措施後，川普隨後也展開反擊宣布對已生效的 2500 億美元中輸美商品徵收關稅稅率，將在 10 月 1 日起從 25% 升至 30%，9 月 1 日起則是對剩餘 3000 億美元商品按 15% 稅率徵收關稅，非原訂 10%；同時下令美國企業退出中國，美中貿易戰戰線急遽擴大。

上周內外資看好台股底部訊號浮現，紛紛減持富邦 VIX，富邦 VIX 遭外資連 5 日減碼，共賣超 17116 張，自營商也連賣 5 日、共賣 5092 張；但是隨著美中貿易戰再度升級，富邦 VIX 今天第一盤就爆出 6.1 萬張大量，勁揚超過 9%，顯示有不少投資人湧入避險，緊接著後續湧出數筆賣單，可以看出吸引大量套牢賣壓接踵而出，交投火熱下，激出富邦 VIX 再爆大量。

對於今天富邦 VIX 總量是否有機會挑戰 8 月 6 日的 87 萬張歷史天量，法人表示，8 月 6 日當天，主要在於富邦 VIX 盤中漲幅由 9% 急速收斂到 5%、尾盤又拉尾反彈，吸引當沖客進場「沖沖樂」，但今天至午盤，富邦 VIX 漲勢都維持 9% 以上高檔盤旋，若要超越歷史天量，就要看下半場股價是否有機會轉折，以加入當沖量能。

但是，法人也指出，今年以來，富邦 VIX 的日均量約為 12.5 萬張，今天明顯爆量，就算最終總量未超越歷史天量，不過，盤中量能就已超越 2018/10/11 時的 37 萬 1311 張次高量，確認今天已改寫歷史次高量。

除了富邦 VIX，黃金 ETF 也湧入避險資金。主要因國際金價飆升至每盎司 1544 美元，創六年來新高。追蹤 ETF 與黃金具有連動關係者，包括元大 S&P 黃金、元大 S&P 黃金正 2、元大道瓊白銀，其中，元大 S&P 黃金正 2 ETF 今日大漲 6%，若將時間拉長來看，自 5 月份重啟貿易戰以來，元大 S&P 黃金正 2 ETF 波段漲幅已達到 35%，主要除了貿易戰升溫外，聯準會降息政策也讓元大 S&P 黃金正 2 ETF 受惠。