台灣FinTech爆發性成長 今年投資額上看220億元 年增87%

金融業衝刺金融科技 (FinTech) 今 (2019) 年進入爆發性成長期，主管機關預估，業者投入金額將上看新台幣 220 億元、年增率 87%。除企業投資金額成長外，同時也帶動相關員工人數成長 0.13%。

觀察近期銀行業投入金融科技，著重在大數據與財富應用、演算法及區塊鏈等，除正式落地投入客戶應用的智能理財外，區塊鏈或結合電信服務的創新應用，也陸續傳出進入監理沙盒實驗階段的消息。

銀行業者指出，包括大數據、區塊鏈或是演算法切入金融科技應用，銀行已陸續推出相關金融商品，同時也持續提升技術含金量、加強產品競爭力。

以永豐銀行為例，推出大數據結合演算法為客戶計算投資目標達成率與投資期間，搭配動態再平衡機制加速目標達成，同時加入市場首創的歷史模擬機制，協助投資決策，順利完成各階段理財計畫。

此外，永豐銀行預計於 28 日 (本周三) 舉辦「數位行動產業高峰會」並同步宣告旗下智能理財服務上市，會中將以「數位科技打造友善金融」為題，分享最新金融科技發展趨勢，也勢必引發各界關注。

而國泰世華銀行則攻跨行轉帳，只要在 ATM、網銀綁定手機門號即可作為轉帳收款帳號；國泰及台新客戶 10 月 15 日前跨行互轉免手續費。

台新銀行推出外幣系統演算法，透過演算法整合法人海外金融授信流程，極大化擔保品可放款值，協助客戶取得資金，獲「新型專利」、「發明專利」。

凱基銀行則是以手機門號申辦信貸，此與中華電信合作以手機門號繳費紀錄等建立信評模型，提供「信用小白」申請小額信貸，為首宗實驗成功出金融監理沙盒的案件，未來只要銀行公會修改相關安控基準法規，將可以讓其他銀行跟進辦理一體適用。

台北富邦銀行攻區塊鏈跨行轉帳，以區塊鏈、網路資訊交換紀錄直接做跨行轉帳，已進入金融監理沙盒實驗。