一文看懂！九一新制將上路 掌握旅遊補助、交通新規七大重點

9 月 1 日起多項新制及補助即將上路，除適用全體國人的國旅秋冬遊獎勵，還有租屋、幼托等多項補助，趕快來看看自己有沒有符合資格，《鉅亨網》幫讀者整理了七大不可不知旅遊、交通、生活新規定，讓你一文看完掌握所有重點。

一、國旅秋冬遊獎勵四大方案

因應陸客縮減，國旅秋冬遊獎勵有四大方案，方案一、針對團體旅遊，民眾參加旅行社行程團體小鎮本島旅遊、台灣本島、離島（金馬澎）、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠或休閒農場、60 歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，每人每日獎助 500 元或 1000 元。

方案二、自由行住宿優惠，周日至周五旅客每房獎助 1000 元，每人優惠 1 次，另外，加碼到離島（金馬澎）不分平假日每房獎助 1000 元，每人多優惠 1 次。

方案三、觀光遊樂業入園優惠，自由行旅客 12 歲以下兒童，不分平假日每人免費入園 1 次。

方案四、獎助旅行業、旅宿業、觀光遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動，經費總額 5000 萬元。

二、單身婚育租金補貼最高 5000 元

內政部 9 月 2 日起開辦單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭租金補貼，依身分及地區每月可補貼 2600 元至 5000 元不等，名額共 2.4 萬戶，盼減輕租屋負擔。

單身青年的部分，台北市可領取最高補貼為 4000 元，新北、桃園、台中、新竹縣市則可領取的最高補貼 3200 元。

新婚育兒家庭部分，台北市最高 5000 元，新北、桃園、台中、新竹縣市最高補貼 4000 元，台南、高雄則是 3200 元。

三、北市加碼 2 至 3 歲托育補助

北市加碼 2 至 3 歲幼托補助，選擇公托、準公托或準公共保母，每月共可領 5000 至 6500 元補助，非準公共化托嬰中心與保母，每月共可領 4500 至 5500 元補助，另外，就讀北市私立幼兒園 2 歲幼兒每學期可以領取 13660 元學費補助，預估有 7000 名幼兒受惠。

四、住院醫師納入勞基法

住院醫師 9 月起將納入勞基法，據勞動部公告，全國適用勞基法的住院醫師約 4680 人，為避免緊急醫療狀況，未來住院醫師將同步適用俗稱「責任制」的勞基法第 84 之 1 條議定工時。

而為避免出現工時無上限的問題，加上住院醫師較無與醫院談判的籌碼，將沿用原本的工時指引規定，每 4 週工時上限訂為 320 小時，並享有退休金、特休假等保障。

五、雙北超商、咖啡店騎樓禁菸

吸菸族注意了！北市衛生局與連鎖便利超商、咖啡店合作，9 月起全市 1000 處門市前騎樓列為禁菸區，違規吸菸者可依《菸害防制法》處 2000 元到 1 萬元罰鍰。

新北市從 3 月起已有 2600 多處超商與連鎖咖啡店加入騎樓前列為禁菸區，9 月起同步開罰。

六、台北市自強隧道區間測速

台北市自強隧道將在 9 月起實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道的車輛。依交工處目前公告自強隧道速限規定為 40 公里，交警將針對超速逾 20 公里以上之違規，即是行車速度 61 公里以上者，優先取締，但若在監測路段間偶然不慎超速不致於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可。

七、新北取消電動車免費停車

由於經常有電動車久占充電專用車位，新北市 82 處路外停車場 211 個電動汽車、636 個電動機車停車位，免費優惠將從 9 月起取消，交通局表示，為了讓公有資源共享及使用者付費，因此調整為停車收費、充電免費，汽車平均 1 小時收費 30 到 40 元，機車 10 到 20 元。