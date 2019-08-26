三鶯線延伸桃園八德段可行性研究 國發會通過

新北市三環六線三鶯線延伸桃園八德段可行性研究，今（26）日獲得行政院國家發展委員會審查，經中央各部會審查通過，三鶯線延伸桃園八德段總經費為 116.41 億元，分別將由中央政府補助 50.85 億元，及桃園市政府負擔 65.56 億元，後續將陸續辦理綜合規劃、都市計畫變更與環境影響評估等作業。

三鶯線延伸桃園八德段，是新北市政府推動捷運三鶯線的延伸計畫，與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線構成第三環，串聯北北桃生活圈。

新北市政府捷運工程局指出，計畫可行性研究成果，建議路線自三鶯線終點站 (LB12) 沿福德一路往西行進入桃園市境，自國道 2 號大湳交流道北側跨國道 2 號後，路線於和平路西側設置 LB13 站後，往西跨越豎啣埤，至八德 (大湳地區) 都市計畫南緣，由高架逐漸降至地下進入介壽路二段，設置 LB14 站與桃園捷運綠線 G04 站銜接轉乘，延伸段路線長約 3.88 公里。

三鶯線延伸桃園八德段是建議路線為基礎，將周邊土地整體開發效益及民眾、學者專家意見及政府相關單位審查意見一併納入檢討，新北市捷運工程局指出，規劃捷運系統型式採三鶯線中運量系統延伸營運，並納入新北市三鶯線統包契約機電系統擴充採購條款，確保系統一致性。

三鶯線延伸桃園八德段為新北市「三環六線」捷運路網之外環最後一哩，新北市捷運工程局預計，2028 年該線路將完工，2041 年三鶯線含延伸線運量，可達每日 15.8 萬人次。