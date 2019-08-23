中國積極推展5G 但當地電信商仍持保留態度

儘管中國政府積極推動 5G 移動網絡的快速發展，但當地三大國有電信營運商對於進行大規模投資仍持謹慎態度，並正在尋求降低其曝險的方法。

中國排名第二和第三的營運商認為，合作是實現這一目標的手段。中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文週四表示，他們正在深入考慮與其同業中國聯通共同建設 5G 網路。

儘管柯僅回答香港記者​​關於節省投資的問題以及何時簽署正式協議，他仍已確認雙方高階管理人員已就此事達成高度共識，實質性進展也已達成最終協議。

中國聯通董事長兼首席執行官王曉初稍早時暗示了這個想法。在 8 月 14 日公司上半年的財報發布會上，王提出了共建並共享 5G 基礎設施的想法。王隊與在 6 月份獲得 5G 許可的中國移動及中國廣播的合作採開放態度。然而中國聯通與中國電信具互補性，並表示他們有在中國不同地區的優勢。柯瑞文在周四也提到了這些優勢。

兩家營運商今年都在限制其 5G 投資預算。中國電信的預算從年初開始保持不變，為 90 億元人民幣 (12.7 億美元)，而中國聯通則保持在此前承諾的 80 億元人民幣範圍內。

在與美國持續的貿易和科技業衝突中，北京希望迅速發展 5G 基礎設施，以挽救其搖搖欲墜的經濟，並為華府標的華為提供巨大的新市場。華為面臨華府的龐大壓力。但是，著眼於須承擔高昂的投資相關成本，且這些投資的回報與否尚沒有明確的前景，電信營運商仍然會謹慎地考慮如何控制他們的花費。

中國最大的中國移動今年已承諾撥款 240 億至 5G，高於該公司 3 月份所暗示的約 170 億元人民幣。但董事長楊杰 8 月 8 日在香港向記者強調，2019 年的總資本支出將低於 1660 億元，且低於去年的 1671 億元。儘管政府推動迅速部署網路，但楊表示:「5G 投資的高峰期將在 2020 年到 2022 年之間」

該公司今年的 5G 投資遠低於中國媒體在 6 月初獲得 5G 許可時報告的 387 億元。政府的目標是刺激並創造就業機會，支援華為和中興等因為與美國的貿易衝突拖延而陷入困境的設備供應商，但營運商似乎有自己的看法與議程。

這種謹慎的做法可以在三大移動營運商合資企業的中國大廈看到。董事長童繼祿 8 月 7 日告訴記者，建設者自年初以來未改變其 300 億元的年度資本支出預算。童強調，他的公司的投資取決於電信營運商，並補充說年度投資「不可能超過預算」

三大營運商的主要設備供應商京信通信的董事長霍東玲承認，他的 5G 相關訂單沒有出現任何重大增長。霍於 8 月 16 日在香港與媒體交談時表示，高峰不會在明年及以後到來。由於 5G 的投資成本很高，霍認為「4G 和 5G 將長期共存」

這種謹慎反映了盈利壓力。 2019 年前六個月，中國三大電信營運商的總收入為 725 億元人民幣，年增率下降 1.2%。三者的用戶總數增加了 5%，達到約 16 億，超過了全國總人口，這表明市場已飽和，用戶平均收入 (ARPU) 下降。

政府正在推動降價。中國總理李克強在 3 月舉行的年度全國人大會議上發表了一份重要的施政報告，要求營運商「加快頻寬和降低網路費率」。

他還要求今年小型企業的平均頻寬服務收費再降低 15％，移動網路服務的平均價格將進一步降低 20% 以上。

中國聯通的王曉初表示，該此高於去年政府降低 30% 的要求，對公司收入的影響非常大。

預計新一代技術不會立即為營運商帶來更多收入。「我們預計 5G 不會在短期內顯著改善中國移動的 ARPU 值」國泰君安證券香港分析師 Gin Yu 在最近的一份研究報告中寫道。

他認為「由於 5G 網絡覆蓋不足以及初期階段產業鏈不成熟，用戶可能不願意為轉換至 5G 增加支出」

投資界普遍接受營運商的做法。野村國際香港分析師 Bing Duan 在 8 月 9 日與管理層會面後維持對中國移動的買入評級，當時他對資本支出的謹慎態度表示讚賞，並指出該作法「能緩解投資者對現金流和股息疲軟的擔憂」

投資者也看到中國電信和中國聯通的合作。建銀國際證券 (CCB International Securities) 分析師 Rocky Zhang 表示，對中國聯通等小型企業在未來幾年實現大量 5G 支出的財務狀況存在長期擔憂。

他說，共同建設的方式「將把 5G 網絡建設所需的資本支出削減一半」。 「如果實施，我們認為這種方法將大大提高中國聯通的自由現金流和企業價值」

中共官媒人民日報報導稱，當 6 月 6 日向 4 家運營商發放 5G 許可證時，工業和信息技術部部長苗宇表示，加速 5G 服務的商業化是該黨政策安排的一部分。中國電信營運商需要在 5G 投資決策方面配合政府。