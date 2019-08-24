長虹董座：房市回穩漲跌不易 低單、低總價產品成市場寵兒

營建股王長虹 (5534-TW) 董事長李文造指出，近期房市回溫，逐漸回到基本面，過去 4 年平均跌了 15%，目前不大有下跌空間，但因為目前餘屋仍多、建案也一直推出，也不易上漲，較看好台北市 2000 萬、新北市 1000 萬以內的低單、低總價產品。

李文造今日出席成大校友會企業家論壇，除了向校友分享求學、求職到創業的經驗外，也分析近期房地產市場情形。

李文造指出，房地產以 2015 年為分水嶺，在谷底走了 4 年，目前感覺有點回溫，逐漸回到基本面，他強調，房地產不能過熱過冷，過熱恐泡沫化，但也不能過冷，因為房地產是經濟火車頭，過冷對國家來說也是災難，回到基本面、正常化很好。

至於未來走勢，他認為，過去 4 年平均跌幅達 15%，再跌也不會下去，以前會泡沫化，主要是因為以前銀行利率 10% 很高，但現在利率只有 2% 非常低；不過要說漲也漲不太上去，主要是餘屋還是多，加上各建商都還在蓋，整體市場依舊供過於求。

李文造指出，少子化的影響，現在低單低總的產品比較熱銷，以坪數 20-30 坪數為例，台北每坪價格 60 萬，新北 30 萬、偏遠地區 10-20 萬；低總在台北 2000 萬，在新北 1000 萬，偏遠地區 500-600 萬元，高單高總豪宅還是比較難賣。