〈美中貿易戰惡化〉佳世達董座：需求端將受影響 更嚴重恐出現經濟大蕭條

美中貿易關係急轉直下，佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏認為，這是雙方的談判手段，但的確會對需求造成影響，且現在長期來看，隨美國另闢戰場、各國也大打貿易戰，恐導致需求端急凍萎縮，進而出現下一次「經濟大蕭條」，且恐比 2008 年金融海嘯更嚴重。

陳其宏坦言，川普「非典型商人式」的談判手段，對大的經濟環境、消費者都不好，感恩節到聖誕節這一段時間是消費性電子需求旺季，不管對民眾或是供應商來講，都是 1 年最期待的時間，但現在恐受到衝擊。

目前看來，需求雖然會在，消費者還是會想買，但因為關稅影響進口的關係，可能導致有些東西買不到，或是東西變貴買不起，需求一定會受到影響。

陳其宏進一步指出，現在比較恐怖的是，美國一急就到處開戰場，像針對法國紅酒課稅，另外，也有很多國家開始學美國，用經濟制裁手段來解決政治問題，日韓之間就是一個例子。

他也擔憂，這樣下去恐出現下一次的經濟大蕭條，而且會比 2008 年金融海嘯還要嚴重，因為這次是消費者端急凍萎縮造成的。

不過，陳其宏強調，就佳世達集團來說，目前旗下產業應用涵蓋很廣，舉例來說，醫療醫院屬於必需，不會大會因為貿易紛爭而受到影響，另外，AIoT 等趨勢應用，也能平衡貿易風險。