〈觸控展將開展〉偏光板雙雄秀新技術 誠美材攻材料市場

2019 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展將在下周開展，偏光板雙雄分別秀出新技術，明基材 (8215-TW) 推出折疊整合性上板，誠美材 (4960-TW) 則展現應用於 Micro LED/Mini LED 面板的相關材料，因應大尺寸趨勢，子公司與日東電工合作的偏光板產線，將於第 3 季底試產。

誠美材表示，子公司昆山奇美與日東電工合作 2500m.m. 幅寬的產線，預計今年第 3 季底開始試產，將搭上中國 10.5 代線所產出的 65 吋及 75 吋需求及電視面板大尺寸化的趨勢，在 IT 及中小尺寸偏光板領域，推出可撓式 OLED 偏光板應用，針對手機薄化及高屏占比螢幕需求，推出解決方案，而雖然監視器、筆記型電腦成長趨緩，但高階應用市場仍持續成長，因應市場新應用的需求，將推出高階應用的油墨邊框的監視器偏光板及應用於筆記型電腦的薄化偏光板。

除了偏光板領域外，誠美材表示，下周 2019 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展將展出一系列的膠材，包含應用於 Micro LED、Mini LED 面板的 UV 型遮光膠及 LED Backlight UV 型反射油墨，另也將展出應用於窄邊框筆記型電腦螢幕的 NB slim border 側邊遮光黑膠，未來將持續深耕面板產業，並拓展偏光板以外的面板材料產品，朝向多元化發展。

隨著 2020 年東京奧運將進行 8K 轉播，誠美材表示，8K 高解析度面板滲透率將逐漸提升，旗下轉投資微采視像，推出微結構光學膜 Omniwide Film (簡稱 O-film)，透過微結構技術解決高解析度面板的穿透率問題，也可改善面板大視角色偏的問題，除了 8K 電視面板，包含公共顯示器 (PID)、高精細醫療顯示器都能應用，目前 O-film 產品已經在中小工控產品市場上穩定供貨，大尺寸需求方面也已建置完備，將陸續對客戶送樣及出貨。

明基材也推出超薄多功能整合性上板 (USIF)，產品還獲得今年顯示器元件產品技術材料及零組件類傑出產品獎，將用於可摺疊的 AMOLED 裝置，突破摺疊限制，可適用於各類型可撓顯示器及應用，如可折疊行動裝置、車用顯示器、穿戴裝置等，提升終端產品的附加價值。