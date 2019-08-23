外資連10賣內資獨撐 台股靠電子族群穩盤市值守住31兆

美中貿易戰延燒，外資獲利了結落跑走人，台股 8 月靠內資獨撐，根據證交所統計，本週台股週線雖順利收紅，但台股總市值單週只增加約 3500 億元，總市值約 31.5 兆元。

台股連續 10 個交易日遭外資砍殺，賣超金額共 436 億元，所幸靠政府基金、自營商等內資撐盤，指數得以守穩 10500 點關卡，單週上漲 1.12%，其中又以內需傳產橡膠單週大漲 3.3% 相對強勁，電子通路則下跌 1.86% 相對疲弱。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資雖持續賣超台股，但賣超已有收斂趨勢，進一步觀察外資調節標的，資金主要從金融與塑化族群轉進電子科技類股。

廖哲宏分析，美國雖將部分商品關稅延後至 12 月開徵，並將華為禁售令給予 90 天寬限期，緩解市場利空氛圍，加上聯準會政策態度朝寬鬆靠攏，在資金動能挹注下，可望推升台股漲勢動能。

廖哲宏進一步指出，華為是否獲得寬限與美中貿易戰對市場衝擊可望逐漸淡化，主因在於去美化已是不可逆趨勢，因此部分非美供應鏈，包括台灣在內，可望因美中貿易戰享有轉單效益。

觀察台股類股本週走勢，在外資調節下，傳產族群中的橡膠、觀光拉回整理，資金轉進科技族群中的半導體、通信與電子類股，帶動盤勢在狹幅震盪中緩步上升。

聯準會主席鮑威爾將在台北時間今晚傑克森霍爾（Jackson Hole）銀行家年會中發表演說，預期將會對美債殖利率倒掛現象，提出看法與因應措施，市場預期將先觀望。

富蘭克林華美投信指出，包括電子股面板雙雄反彈，記憶體、散熱等族群表現抗跌，顯示電子傳統旺季動能並未完全消失，且成交量仍維持千億元水準，預期在多頭力撐下，指數仍可守住 10500 點關卡。



