Gartner:全球5G產業將於2020年快速成長 且收入可觀

根據美國國際研究暨顧問機構 Gartner 公司的數據，到 2020 年，全球 5G 無線網路的基礎設施收入將達到 42 億美元，比 2019 年的 22 億美元成長 89%。

全球 7% 的通訊服務供應商已經在他們網路中部署了 5G 基礎設施

此外，Gartner 預測，到 2019 年，5G NR 網路基礎設施的投資將佔通信服務供應商 (CSP）總無線基礎設施收入的 6%，且此數字將在 2020 年達到 12%。

「5G 無線網絡基礎設施的收入在 2019 年至 2020 年間幾乎翻了一倍。」Gartner 高級研究總監 Sylvain Fabre 表示。

「對於 2019 年的 5G 部署，CSP 使用的是非單獨技術，又稱 4G/5G 聯合網。這使他們能夠推出運行速度更快的 5G 服務，因為 5G NR 設備可以與現有的 4G 核心網路基礎設施一起推出。」

到 2020 年，CSP 將推出單獨的 5G 技術，這將需要 5G NR 設備和 5G 核心網路。也將降低 CSP 的成本並為使用者提高性能。

5G 部署將在 2020 年加速推進

到 2019 年和 2020 年，5G 服務將在許多主要城市推出。該服務已經擴及美國、韓國和一些歐洲國家，另包括瑞士、芬蘭和英國。在加拿大、法國、德國、香港、西班牙、瑞典、卡達和阿拉伯聯合酋長國的 CSP 也宣布計劃在 2020 年加速建立 5G 網路。

也因此，Gartner 估計全球 7% 的 CSP 已在其網路中部署了 5G 基礎設施。

CSP 將持續增加針對企業的 5G 服務

雖然消費者是推動 5G 發展的主要部分，但 CSP 將逐漸將 5G 服務定位於企業。預計 5G 網路將擴展移動生態系統，以涵蓋智慧型工廠、自動交通、遠程醫療、農業和零售等新興產業，並為工業用戶提供專用網路。

設備供應商將工業用戶的專用網路視為具有巨大潛力的市場。「現在仍然是 5G 私人網路的早期階段，但供應商、監管機構和其他相關機構已做好準備」Fabre 說。

德國已將 3.7GHz 頻段用於專用網絡，而日本則保留了 4.5GHz 和 28GHz 頻段。Ericsson 的目標是透過 CSP 提供解決方案，以構建具有高可靠性和性能且安全的通信專用網絡。Nokia 開發了一個產品組合，使大型工業組織能夠直接投資於自己的專用網路。

「全國 5G 覆蓋率不會像過去幾代無線基礎設施一樣快」Fabre 說。

「為了在建立 5G 時保持平均性能標準，CSP 需要透過在 5G 覆蓋範圍內升級 4G 基礎設施，對其 4G 傳統層進行有針對性的戰略性改進」