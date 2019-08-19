晶技7月毛利率創19個月新高 獲利能力轉強Q3出貨旺

台灣頻率元件廠龍頭晶技 (3042-TW) 除受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件 1008 產品也完成開發，並順利出貨中，帶動營收成長，且 7 月毛利率並拉升至 24.77%，在產品漲價、需求增加下，晶技第 3 季獲利不看淡。

晶技 7 月毛利率達 24.77%，創下 19 個月來新高，8 月並持續挑戰 25% 水準，激勵毛利率上攻的重要因素，在於美系大客戶需求明顯提高，小型化產品成功發揮漲價效益，且產能利用率更高達 95%。

展望第 3 季，法人指出，晶技部分小型化、利基型產品線產能滿載，且獲客戶同意調高價格，第 3 季受惠旺季需求，及部分料號價格提高，營收估將較第 2 季成長 2 成，並將改寫近 11 季以來新高。

晶技因 3C 電子產業對小型化產品需求大幅提高，日前獲經濟部投資台灣事務所通過回台投資申請案，將在桃園平鎮廠投資 25 億元擴充設備，生產包括 5G 應用石英晶體、微機電產品前端製程及 1008 等小型化產品，預計 2021 年完工。

晶技 7 月單月營收達 7.53 億元，改寫 9 個月來新高，單月毛利率竄升至 24.77%，月增 1.41 個百分點，年增 1.49 個百分點，稅前盈餘 8129 萬元，也創下 9 個月來新高。累計前 7 月稅前盈餘 3.25 億元，年減 4.5%，每股稅前盈餘 1.05 元。法人預估，晶技今年營收將較去年小幅成長。