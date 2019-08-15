晶技7月稅前賺8129萬元月增逾7成 前7月每股稅前賺1.05元

石英元件廠晶技 (3042-TW) 7 月受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢挹注下，單月營收達 7.53 億元，改寫 9 個月來新高，晶技今 (15) 日公布 7 月單月稅前盈餘 8129 萬元，也創下 9 個月來新高；累計前 7 月稅前盈餘 3.25 億元，年減 4.5%，每股稅前盈餘 1.05 元。

晶技 7 月自結稅前盈餘 8129 萬元，與 7 月營收同樣改寫 9 個月來新高，月增 72.5%，年減 12%，累計前 7 月稅前盈餘 3.25 億元，每股稅前盈餘為 1.05 元。

晶技第 2 季營收 19.45 億元，法人指出，晶技部分小型化、利基型產品線產能滿載，且獲客戶同意調高價格，第 3 季受惠旺季需求，及部分料號價格提高，營收估將較第 2 季成長 2 成，並將改寫近 11 季以來新高。

晶技因 3C 電子產業對小型化產品需求大幅提高，日前獲經濟部投資台灣事務所通過回台投資申請案，將在桃園平鎮廠投資 25 億元擴充設備，生產包括 5G 應用石英晶體、微機電產品前端製程及 1008 等小型化產品，預計 2021 年完成。

晶技 7 月營收 7.53 億元，創 9 個月來新高，月增 9.28%，年增 8.79%；累計 前 7 月營收 43.21 億元，年減 2.31%。法人預估，晶技今年營收將較去年小幅成長。

晶技去年盈餘每股配 2 元現金股利，今 (15) 日除息交易，股價開低後，緩步填息，收盤價報 37.85 元，上漲 0.3 元或 0.8%。法人預估，晶技今年營收將較去年的 81.56 億元小幅成長，打破過去連兩年的營收衰退。