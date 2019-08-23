同泰獲美系客戶訂單挹注 下半年營運轉佳 曾山一將出任總座

軟板廠同泰電子 (3321-TW) 在手機無線充電軟板新客戶、訂單挹注下，揚州廠 7 月營運轉虧為盈，公司認為，揚州廠營運向上，有助整體營運改善，同時下半年將分別進行減、增資改善財務體質，透過增資案引進策略聯盟伙伴。同時，同泰也升任總管理處總經理曾山一，出任總經理一職，原任總經理及執行長李遠智，出任揚州廠董事長及總經理職務。

同泰董事會決議，辦理減資彌補虧損，健全財務結構，預計減資比例為 20.75883083%，減資完成後，資本額將降到 9.32 億元。

同泰下周一 (26) 日將召開股東臨時會討論減資案，預計第 3 季完成減資，第 4 季辦理現增，將再增資發行現增 3.3 萬張，預計完成後，股本達 12.62 億元。

同泰為欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠，近年朝韓系手機廠開發，並積極布局 Mini LED 背光源巨量移轉載板，已有出貨實績，等待市場的成熟進一步反應在業績上，而同泰已有為三星手機生產無線充電軟板出貨實績，也獲美系手機廠進一步下單，最快下半年開始出貨。

同泰第 1 季為營運淡季，因此稅後虧損為 1.27 億元，每股淨損為 1.08 元，第 2 季虧損擴大達 1.52 億元，單季每股虧損 1.3 元；累計上半年合併營收為 11.79 億元，稅後虧損 2.8 億元，每股虧損 2.38 元 。

法人估，同泰揚州廠可望於第 3 季轉盈，但仍受台灣廠營收不佳所拖累，整體同泰電子在 2019 年第 3 季仍處於虧損，但虧損幅度將縮小，最快第 4 季轉盈。