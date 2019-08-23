醫療體系隨高齡社會轉型 代工廠積極布局搶灘頭堡

台灣去年正式邁入高齡化社會，預計 2026 年就會邁入超高齡化社會，不少廠商積極拓展醫療事業，包含廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創(3231-TW) 等近期動作頻頻，資策會 (MIC) 今(23) 日表示，醫療體系面臨龐大的轉型壓力，數位轉型將能協助醫療照護體系解決營運困境、提升附加價值。

資策會資深產業分析師許桂芬指出，醫療院所、照護機構、社區藥局長年面臨不同轉型困境，近年醫療照護體系普遍願意嘗試新科技，如以新科技優化工作流程、進行 AI 與醫療設備協作、照護體系資訊共享等，整體將朝向以病患為醫療照護核心的方向轉型。

資策會也提出未來醫療照護體系三大發展趨勢，首先是智慧科技將逐步由大型醫院普及至中小型醫療院所，如衛生管理、物流追蹤、藥物自動化、智慧病房、遠距病患監測、電子病歷交換等資訊系統導入、多元的系統整合，其次是醫療人員與 AI 協作，協助醫護人員更專注於診斷與決策，並解決民眾耗時、醫護人員短缺問題，最後則是社區照護體系的資訊共享，隨著雲端平台與物聯網等相關技術導入，將能提升醫療照護效率。

許桂芬認為，未來醫療照護體系發展將朝向更以患者為中心的方向發展，而目前醫療與照護服務仍偏向零散片斷，缺乏有效整合，未來醫療數據取得、正確性、解讀等問題仍需更多醫療與科技人才合作。

觀察台灣廠商在醫療事業的布局，廣達布局軟硬體整合的智慧醫療服務，包含遠距醫療設備、智慧病房設備等，日前也宣布將與麻省理工學院 (MIT) 簽約，在台成立智慧醫療聯盟，布局智慧醫療商機。

緯創旗下緯創醫學也與恩主公醫院攜手推出「智能血透照護解決方案」，仁寶則在今年成立第 5 個醫療事業體「宏智生醫」，攜手台北科大，瞄準 AI 腦波輔助系統鎖定憂鬱症早期發現，並協助醫生診斷。