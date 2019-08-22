能源盤後—庫存3週來首次減少 但程度不及預期 原油收低

週三交易，EIA 公布上週美國原油庫存減少，為 3 週以來首次，但減少的程度少於市場預期，WTI 原油期貨價格因而收低，且市場對能源需求的擔憂也持續構成價格壓力。

《Sevens Report 》共同編輯 Tyler Richey 表示，從趨勢的角度來看庫存數據，「似乎今年夏季初期提供原油價格基本面支撐力的深度下降趨勢已經突然停止，因為根據最近 3 次的 EIA 報告，庫存事實上自 7 月下旬以來一直溫和上升。」

「因應潛在全球經濟放緩而生的需求擔憂仍是石油現階段的首要阻力。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 45 美分或 0.8%，收每桶 55.68 美元。在庫存報告公布前不久，該契約價格還在 56.77 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 27 美分或 0.5%，收每桶 60.30 美元。該契約週二首次收升突破 60 美元。

Fed 週三公布 7 月 FOMC 會議報告，但對原油價格幾乎沒有影響。

EIA 報告

EIA 公布，上週 (8/16 止) 原油庫存下降 270 萬桶，繼前面 2 週均上升以來首次下降，然而，根據 S&P Global Platts，分析師先前平均估計上週原油庫存下降 310 萬桶、API 週二公布上週原油庫存下降 350 萬桶。

此外，EIA 也公布，上週汽油庫存增加 30 萬桶、蒸餾油庫存增加 260 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師預期為汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油下降 20 萬桶。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3 美分或 0.8%，收每加侖 1.6938 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5 美分或 0.2%，收每加侖 1.8573 美元。

Richey 表示，最新的石油產品庫存增加，這表明目前「供過於求」的現象。

「以拉更長的時間區間對比，原油庫存較 2018 年同期增加了 7.20%，而汽油庫存與去年同期持平、蒸餾油庫存同期年增 5.57%，這些庫存數據的趨勢顯示出能源市場的動力悲觀，是供應過剩的情況。」

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.8 美分或 2.2%，收每百萬 Btu 2.17 美元。

S&P Global Platts 預計上週天然氣庫存增加 610 億立方英呎。EIA 週四公布上週天然氣庫存報告。