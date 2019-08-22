理專監守自盜頻傳 今年開罰5100萬 超越過去4年合計金額

立委黃國昌今 (22) 日爆料永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行理專人員盜領客戶帳戶數千萬元，近年來金融業監守自盜案件頻傳，再度引發關切，金管會今天統計，今年以來到 8 月，已開罰 8 件，裁罰金額達 5100 萬元，裁罰件數和金額都創 5 年新高，今年尚未結束，已比過去 4 年合計裁罰 4400 萬元還要多，為此，金管會要將防守理專監守自盜的內稽內控，列為金檢重點。

對於永豐銀這起理專盜用客戶帳戶案件，金管會銀行局副局長黃光熙表示，是民眾在 8 月 19 日察覺在永豐銀帳戶的存款短少，進而向該行提出檢舉，永豐銀也在 20 日向金管會通報，據規定，永豐 7 日內要進一步提出更詳細的報告。

針對銀行理專監守自盜案件開罰，2015 年只有 1 件、罰鍰 300 萬元；2016 年 3 件、罰鍰 1200 萬元；2017 年有 4 件、罰鍰 1900 萬元；2018 年有 2 件、罰鍰 1000 萬元；但是今年尚未結束，已經暴增至 8 件、罰鍰高達 5100 萬元，從 2015 年 2019 年 8 月，金管會共已經開罰 18 件，累計裁罰金額達 9500 萬元。

黃光熙指出，金管會在今年已經通過銀行理專人員的自律規範，並於 6 月 14 日備查，內容包括：銀行須建置妥適有效之理專「輪調制度」，理專的「休假期間執行內部查核」等 10 大項目，作為銀行業的內部控制指導性規範。