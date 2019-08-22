〈觸控展將開展〉隆達發表全系列Mini LED應用 封裝與模組產品年底前放量

LED 廠隆達 (3698-TW) 將於 Touch Taiwan 2019 展會中，發表全系列 Mini LED 量產產品，包括將覆晶 Mini LED 晶粒與驅動 IC 整合的 smart 背光燈板 I-Mini Blue、I-Mini RGB 顯示器應用封裝與模組，及 Micro LED 技術，且 I-Mini Blue 目前已成功導入電競面板應用，而全系列封裝與模組產品預計年底前陸續放量。

Touch Taiwan 2019 將於 8 月 28 日至 30 日登場，隆達表示，此次發表 Mini LED 背光應用產品全系列，包括電視、電競螢幕、筆電、車用面板及 VR 等，展現 Mini LED 背光產品布局的速度與能量。繼去年率先業界量產 Mini LED 背光產品後，今年再推出整合式 I-Mini Blue 背光燈板。

隆達指出，I-Mini Blue 背光燈板是將 Mini LED 藍光晶粒與驅動 IC，整合於燈板上，可達到高對比、薄型化，同時降低模組組裝成本，適合電視、高階電競顯示器或筆電等應用。此次也將展示主動式發光之 AM (Active Matrix) Mini LED 背光燈板，使用 COG 技術，將藍光 Mini LED 晶粒直接植於 TFT 玻璃基板上，讓小尺寸面板實現高對比的立體視覺，適合應用於 VR。

Mini RGB 顯屏應用產品方面，隆達展出包括大型看板、公車站牌、航海導航顯示、車用面板、HUD 抬頭顯示器及車尾燈等應用，也推出 Mini RGB 封裝系列，可依應用觀賞距離遠近，提供最適合的封裝產品，全系列封裝及模組產品預計今年底前陸續放量。



除 Mini LED 外，隆達此次也將發表最新的 Micro LED 顯示器技術，展出 5.1 吋主動式發光 AM Micro LED 透明顯示器，將覆晶 Micro LED 晶粒植於透明玻璃上，展現 Micro LED 抗強光的技術力，並同時展出隆達光電半導體元件，包括 3D 感測應用的 VCSEL，及 IR LED、穿戴裝置應用、UV 封裝產品等。

隆達表示，顯示器領域一直都是隆達在產品應用上的競爭優勢，無論 Mini LED 背光或 RGB 顯示器，都推出全系列應用，且宣誓量產能力，並將在下一世代 Micro LED 技術持續精進，未來將在顯示器、車用、先進光電半導體等三大領域，深耕布局。