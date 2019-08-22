外資連9賣台股 大力調節富邦VIX逾10萬張

台股今 (22) 日月線得而復失，終場收 10529.78 點，下跌 3.98 點或 0.04%，法人持續聚焦 PCB 族群，但避險指標富邦 VIX 遭外資賣超逾 10 萬張，三大法人今日操作，外資賣超台股 29.36 億元，投信買超 17.78 億元，自營商則賣超台股 4.58 億元，合計賣超 16.15 億元。

期貨部分，外資今日減碼多單 4289 口，多單未平倉口數來到 37933 萬口，投信則減碼 1201 口空單，空單未平倉口數來到 21513 口，自營商則減碼 813 口空單，空單未平倉口數達 4307 口。

觀察法人操作，避險指標富邦 VIX 今遭外資賣超逾 10 萬張，而群創持續遭外資調節，今日再遭賣 2 萬多張，友達也遭外資由買轉賣，賣超 1.4 萬張，反觀外資、投信持續加碼具 5G 題材的 PCB 族群，同步加碼華通、欣興等個股。

外資今日買超前十名，欣興 18796 張居冠，華通 13169 張，燿華 11842 張，京元電 10504 張，其他依序為緯創、元大台灣 50、冠德、技嘉、聯電、嘉聯益。

外資今日賣超前十名，富邦 VIX 賣超逾 10 萬張，達 101426 張居冠，群益證 27991 張，面板雙虎再度成為外資賣超對象，群創、友達分別遭賣超 26174 張、14049 張，另外看淡下修目標的元太也遭砍 12411 張，仁寶 12244 張，其他依序為中鋼、玉山金、中信金、統一。

投信前十大買超標的，華通 7726 張居冠，義隆 3613 張，欣興 2327 張，台積電 1829 張，其他依序為中信金、開發金、光寶科、中鋼、世芯 - KY、元太金。

投信賣超前十大標的，聯電 1710 張居冠，昇陽半導體 1665 張，泰鼎 - KY 1552 張，其他依序為萬海、日盛金、佳世達、金寶、華固、世紀鋼、大成。

法人表示，台股月線得而復失，顯示上檔仍有壓力，短線上漲空間有限，市場觀望近期將舉行的全球央行年會，以及 23 日美國聯邦準備理事會 (Fed) 主席鮑爾演說。