防理專監守自盜損商譽 華銀雙管齊下補破網

為防堵理專監守自盜事件重演傷及商譽，銀行設兩道防線亡羊補牢，包括落實理專職務輪調，並強化稽查頻率，杜絕理專假職務之便侵占客戶財產。

國內理專擅自挪用客戶資產事件頻傳，金管會 7 月底才針對 9 家銀行理專監守自盜案，祭出懲處共重罰 4500 萬，金管會更針對理專盜領祭出「十誡」予以規範，但今 (22) 日仍傳出永豐銀理專以買保單、存定存等名義盜用客戶資金，金額高達數千萬。

針對理專盜用客戶資金案件，華銀副總李宗賢表示，內部已針對理財專員管理擬定因應措施，預計年底前將實施理專輪調機制，透過至少兩名以上理專互相輪調，避免不肖人士有機可趁。

此外，管理面部分，過去針對財管作業查核通常是 2 到 3 個月抽檢分行業務，為避免有心人士利用查核空窗期挪用客戶資金，未來將擴大抽查頻率，從 2~3 個月一次提高為一個月 2 到 3 次。

李宗賢指出，理專挪用客戶資產事件，癥結點在於客戶對於理專的充分信任疏於防範所致；他坦言，內部內稽內控疏漏讓不肖人士有機可趁，因此目前正從管理面及內控兩大方向著手進行改善。

媒體提問，新機制規劃何時上路？華銀表示，管理辦法涉及客戶、帳單與作業系統調整，因此還需要一些作業時間，但預計最快年底前就會上路。

至於華銀先前資深理專盜領客戶 1.5 億元資金案，華銀說，由於該案發生時間點長達 10 年以上，牽連客戶頗多，目前還在司法偵查階段，據悉華銀目前正與客戶商議和解，達成和解數仍不到 5 成。