威剛旗下立萬利攜樂天 搶攻幼兒奶粉市場

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 集團旗下生技公司立萬利 (3045-TW) 今 (22) 日宣布，與韓國樂天集團樂天食品 (LOTTE FOODS) 戰略合作，進軍市場規模達新台幣 2500 億元的大中華區幼兒奶粉市場，運用雙方優勢創造雙贏局面，也是雙方開展深度合作的開始。

威剛集團董事長陳立白表示，此次合作，意謂著立萬利海外品牌代理與合作業務版圖再下一城，雙方合作項目為益生菌高階奶粉。

陳立白指出，立萬利未來將負責大中華地區的銷售營運，並藉過往操作各大奶粉品牌的經驗，及擁有超過 2.5 萬間線下通路的資源優勢，更有效搶下高階奶粉市占率，目標 3 年內，要在大中華區奶粉市場打造新天地。

陳立白表示，近年全球少子化威脅，家長對小孩的資源更集中，逐漸傾向捨得花錢，並選購最好的奶粉，高階奶粉將成未來市場主流。

立萬利為威剛轉投資公司，威剛持股 42.28%，此次立萬利與樂天食品集團合作，跨入大中華區奶粉市場，未來雙方也將開展其他合作機會，可望持續挹注營運表現，威剛也將同步受惠。

立萬利第 2 季合併營收 1871.3 萬元，季減 22.59%，年減 61.26%；稅後虧損 1450.9 萬元，較上季轉虧，較去年同期虧損擴大，每股虧損 0.17 元。上半年合併營收 4288.8 萬元，年減 57.17%；稅後純益 358.2 萬元，年減 63.85%，每股純益 0.04 元。