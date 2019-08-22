台股盤後－亞股拉回壓盤 小漲3.98點 月線得而復失

雖然美股四大指數同步大漲，不過台股今 (22) 日追價意願降低，加上亞股普遍拉回，漲勢持續收斂並一度翻黑，月線得而復失，加權指數終場小漲 3.98 點或 0.04%，收 10529.78 點，成交量 1213.24 億元，

觀察權值三王表現，股王大立光受華為禁令延期、蘋果關稅也延後加課等消息激勵，今日漲逾 2.74%，成盤面撐盤主力，鴻海則在平復附近震盪，終場小漲 0.54% 作收，台積電表現相對弱勢，在平盤震盪，終場下跌 0.2%。

盤面上強勢族群，散熱族群強漲，泰碩在法說報喜帶動下，今股價強攻漲停，創歷史新高價 95 元，激勵族群走揚，業強大漲逾 9%，力致也有近半根停板，奇鋐、元山、健策都力撐紅盤，至於 IC 設計族群也有強勢表現，晶相光、世芯 - KY 強攻漲停，義隆漲逾 7%，創意、譜瑞 - KY、矽創也都在盤上表現。

PCB 族群持續受惠於 5G 概念，表現也相當強勁，華通漲超過 7%，欣興、台表科、臻鼎 - KY 也有超過 3% 漲勢，金像電、敬鵬、燿華也漲逾 2%。

盤面弱勢股集中在傳產，包含航運、食品等都成壓盤重心，導致台股漲勢收斂，萬海跌近 3%，台灣高鐵、台航跌逾 1.5%，食品股統一、味王、福懋油、大統益、聯華食也都在盤下震盪。

國際股市方面，雖然美股四大指數收紅，但亞股今除了台股、滬深指數力守平盤之上，包含日經、韓國股市今都由紅翻黑，在盤下震盪，香港恆生則跌最深，跌幅接近 1%。

法人表示，大盤月線得而復失，顯示台股仍面臨月線、10600 點上檔套牢賣壓影響，預期短線指數空間有限，另外近期將舉行的全球央行年會，市場關注 23 日美國聯邦準備理事會 (Fed) 主席鮑爾演說，是否會釋出再降息的訊息。