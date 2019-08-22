【華冠投顧】二個動作 洩露了護盤者聯盟的秘密

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

近日提到「農曆 7 月，內資大咖與護盤基金聯手力抗外資，"護盤者聯盟" 上演 "有錢 (護盤) 能使鬼推磨" 戲碼，也使得這 2 週大盤停留清水休息站是在 "築底" 的態勢愈趨明朗」。

昨夜美股反彈，台股雖已預先反應過（昨日遇美股利空不跌），但走勢仍強於亞股再創反彈新高，惟大盤彈到下彎月線附近遇到比較大的賣壓，指數開高走低，終場收斂漲幅 + 3 點，OTC 指數 - 0.2% 剛剛好收在月線，力圖守在所有均線之上。

今日早盤大盤硬是衝到雙重壓力區（高角度下彎之月線以及 8/2 大量套牢Ｋ棒），雖然最後留了上影線收黑Ｋ，但有達到解套的效果，有利於清洗浮額。此外，台股週二 (8/20) 突破上週高點，打出為期約兩週的「Ｗ底」型態，之後一連三天即便遇到外資連賣、美股利空、陡峭月線蓋頭... 等不利條件，高低點卻都呈現愈墊愈高現象，也穩守在Ｗ底頸線之上，暗示著「護盤者聯盟」決心頗強。

明知外資天天賣，這邊要護盤其實只要低接即可，寧願用更高的價格往上作線，就算除權息蒸發點數還是亞股裡頭屬一屬二強，透露出多方控盤者應不僅止於護盤，後市當有機會營造選舉行情。

＜操作策略＞

有錢能使鬼推磨，震盪築底期將會有愈來愈多的 "磨" 被推動，最近在投資社群請大家留意的智慧手錶供應鏈《3042 晶技》+3.72% 再創今年新高 40.5，遊戲股《網龍 3083》及績優連接器廠《嘉澤 3533》也分別創下反彈及歷史新高；《3673TPK-KY》今日則是見高壓回，不過在法人買、融資減的籌碼結構下，可持續鎖定關注。

急漲的股票無須追價，因為台股結構好轉，盤面上自然會有潛力股陸續冒出頭來。像是『汽車零組件』近期便有族群性轉強現象（這也是 8/7 分享給大家《9951 皇田 (先鋒 5 號)》的主要原因），裡頭就有許多值得留意的好股。有些則是族群表現差強人意但個股卻能一枝獨秀的，例如被動元件的《2472 立隆電》、光學鏡頭的《3019 亞光》.... 等，也是可以留意的目標。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，股王《3008 大立光》在華為禁令及蘋果關稅延期激勵下彈上月線，並帶動光學族群《3630 新鉅科》、《3406 玉晶光》、《3019 亞光》... 等攜手反彈；5G 概念股則輪到 PCB 族群表現，由《2313 華通》帶頭領漲，《3037 欣興》、《6278 台表科》、《2368 金像電》、《4958 臻鼎 - KY》... 等聯袂跟漲。

弱勢股方面，昨日反彈的『散熱模組族群』，今日雖有《3338 泰碩》法說釋出利多，但族群卻普遍有利多鈍化現象，包括《3324 雙鴻》、《6230 超眾》、《2421 建準》... 等紛紛開高走低。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。