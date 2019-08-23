美國加密貨幣交易所 Kraken 宣布，將於台北時間 8 月 22 日晚間 9 點 30 分上架兩種新代幣，分別為：BAT 和 WAVES。

根據公告，即日起，Kraken 用戶將能夠為以下加密貨幣交易對存款、提取資金和交易：BAT / USD、BAT / EUR、BAT / XBT、BAT / ETH、WAVES / USD、WAVES / EUR、WAVES / XBT、WAVES / ETH。

此外，兩種加密貨幣也將被添加到 Kraken 場外交易平台。本週稍早，Kraken 場外交易主管 Nelson Minier 表示，自 2018 年以來，Kraken 場外櫃檯的交易量迄今已翻增 20 倍。

區塊客過去報導，WAVES 是由協助數位新創公司建立代幣的公鏈網絡 Waves Platform 所發行。該網絡曾在一場壓力測試中達到處理超過 610 萬個即時交易、沒有出現拖延或網絡中斷的里程碑。

另一方面，BAT 則是基於區塊鏈數位廣告的項目，由 Java Script 之父、Firefox 瀏覽器聯合創始人 Brendan Eich 創辦。Eich 目前旗下還有另一區塊鏈瀏覽器項目 Brave。

這篇文章 Kraken 交易所宣布上架 BAT、WAVES 兩款加密貨幣 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』