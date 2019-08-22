【華冠投顧】國巨，『棄息』現象，將導致『填息』力道增強。

日前，川普曾警告中國，對於香港的示威民眾，若採「天安門事件」一樣的鎮壓方式，將會影響我們之間的貿易談判。而昨日他又改口說，香港問題我不會將其當做美中貿易談判的籌碼；但希望中國以人道方式來因應。

他的話，就是反反覆覆的，由近日股市的強勢表態來看，就應驗了我一直以來的這個看法，『中美貿易爭端，未來對於股市的衝擊將漸形鈍化。』大家對於他脫口說出的話，已經都『麻痺』了！影響盤勢的力道，已漸漸的在消逝當中。

週三，川普接受記者訪問時表示，美國目前的經濟表現，非常非常的棒！這美景若要繼續下去，對這個一直以來不斷佔我們便宜的中國，我們必須採取行動。且還望著天空說，貿易戰，這本就是一場很久以前就該發生的事兒，結果，竟等到我上任之後才爆發。我想，我就是那位『天選』之人吧！

把自己說的，跟神一樣的偉大！

美與台股，依據目前趨勢觀之，我依舊持續的看長多。

加權指數，依據上周五 08/16 之述『而上方 10495-10539 之反壓區，若被站上，則短期內空市威力暫時解除』今日，最高已來到 10596，已穿越該區間的上緣了！因此，大盤有翻多之機，後市可觀測下方 10420-10351 初步支撐區之力道的強弱。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，節稅的考量，近日出現『棄息』現象。有些投資人會選擇放棄參加除權息，以降低隔年報稅時的稅務負擔。但若該產業目前的需求，具回溫跡象來看，在除息之後的『填息』力道不容小覷。另外『2317 鴻海』，目前仍位居低檔整理，依據型態，後市呈現『破繭而出』往上攻堅機率甚高。

2327 國巨：

或許是節稅的考量，近日出現『棄息』現象。有些投資人會選擇放棄參加除權息，以降低隔年報稅時的稅務負擔。但若該產業目前的需求，具回溫跡象來看，在除息之後的『填息』力道不容小覷。該公司表示，客戶庫存歷經三個季度的去化，加上主動調節存貨，庫存問題預估已逐步的和緩，終端需求回溫狀況也漸露曙光。估第 3 季 MLCC 的平均銷售價格下滑幅度，將收斂到 5% 至 10% 之間，稼動率可望提升到 50% 至 60% 之間。

2317 鴻海：

外資最新報告，給予「買進」評等，目標價 105 元，時序進入下半年傳統旺季，預期下方空間已不多。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師