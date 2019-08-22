權值股拖累 散熱族群無力拉抬 台股月線得而復失

美股四大指數收高，激勵台股今日表現，開盤順利站回月線，不過盤勢轉趨觀望，指數漲點一度收斂回平盤附近，盤面上再由中小型股領軍，權值、高價股走勢平平，蘋概三王僅台積電、大立光盤上小漲，多頭轉攻中小型股，包含光學、散熱族群強勢大漲，台股指數午盤前平盤附近震盪，站穩 10500 點，預估量約 1100 多億元。

蘋概三王今日表現平平，僅台積電與大立光力守盤上格局，大立光漲幅近 2%，站回 3900 元，台積電盤上小漲，鴻海則在午盤前紅翻黑，而金融權值股今日出頭撐盤，國泰金、中信金、富邦金、兆豐金等，股價都力守紅盤。

高價股在大立光帶動下，也有不錯表現漲幅，精測受惠營運動能加溫利多，漲逾半根漲停板，譜瑞 - KY 漲逾 3%，緯穎、和泰車、玉晶光等也都一度漲幅近 2%。

今日盤面上資金顯然點火中小型股，其中光學族群受大立光帶動，揚明光、玉晶光、中揚光盤中漲幅一度達 2%，散熱族群表現更亮眼，泰碩法說釋出樂觀展望，今日股價直奔漲停，創掛牌新高。

另外奇鋐、力致等股價也有不錯表現，不過雙鴻因近期漲勢較多，今日表現相對疲軟。

IC 設計族群也受惠資金行情，攻勢不斷，世芯 - KY 漲停創近一年新高，義隆、創意啟動補漲，漲幅也有半根停板，其餘個股如致新、矽創、瑞昱等，也都有近 2% 漲幅。

整體而言，台股今日挑戰重回月線受阻，中小型股雖然部分活跳跳，但整體大盤追價意願降低，且獲利了結賣壓持續出籠，盤勢短線仍以震盪盤看待。