擴大IPO業務 高盛擬申請調升高華持股比率至51%

隨著中國逐步鬆綁金融業限制，投行高盛 (GS-US) 擬向中國證監會申請，將合資證券公司高盛高華持股比率從 33% 提高至 51%，希望爭取經營主導權，擴大在中國的 IPO 業務。

目前高盛擁有高華證券 33% 股權。據了解，中國證監會本周一 (19 日) 收到股權結構更改申請，高盛試圖將合資證券公司高盛高華持股比率調升過半，以幫助其掌握在中國業務。

高盛發言人 Edward Naylor 還稱，預計高華證券的兩大股東，中國商人方風雷以及聯想控股將減持股份，有助於該公司邁向 100% 持股的最終目標。

中國近年來加快開放國內金融業的步伐，並在 2017 年放寬外資對中資銀行的持股限制，允許境外機構對在華合資子公司持股比例上升至 51% 以上。去年 12 月瑞銀集團 (UBS) 首先獲得批准後，摩根大通 (JPM-US) 和野村控股等金融巨頭也在今年 3 月獲得批准，與中國夥伴建立外資控股合資券商。

為了加快提升中國金融業的國際競爭力，國務院總理李克強上個月宣布，將提前一年至 2020 年取消外資持有金融業股權限制，同時實施新的外國投資法。

作為全球第二大資本市場，中國對於海外企業的吸引力不在話下，北京高華業務重點為證券交易與投資管理，高盛與其結合預計能幫助在中國業務更貼近當地市場運作方式。