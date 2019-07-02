就在明年！李克強：提前取消證券期貨壽險外資持股限制

7 月 2 日，中國總理李克強在 2019 年夏季達沃斯論壇上表示，對全球化的未來抱持樂觀態度，同時中國政府會不斷擴大與深化對外的開放政策，並在開放過程中會更加嚴格地保護智慧財產權。

他指出目前中國製造業已經全面開放，而在外資關注的重點產業，將繼續開放股比限制。而金融業等服務業領域開放步伐不僅不會停，而且會不斷加快。

此外，李克強更在論壇宣布，原本規定於 2021 年取消證券期貨壽險外資持股比例限制提前到 2020 年實施。

同時擴大債券市場雙向開放，在這一過程中會保持人民幣匯率在合理水準上的穩定，不會搞惡性貶值。

而在製造業領域方面，中國已實現汽車產業放寬外資股比例，鼓勵外資參加製造業領域發展等。此外，2020 年增值電信、交通運輸等產業要減少外資持股比例限制。

(圖: AFP)

李克強還指出，未來要進一步降低關稅水準，擴大商品、服務進口，繼續強化對外開放法律體系，「外商投資法」的配套法規正在加緊建立，不合時宜的該廢就廢，這一工作將在今年年底完成，明年 1 月 1 日和外商投資法同步實施。

他還表示，中國開放的方向是負面清單數量減少，開放層面擴大，要實行外資准入負面清單外非禁即入。此外，中國要在開放中更嚴格保護智慧財產權，實施侵權懲罰制度，堅決打擊假冒行為。

減稅降費須全兌現

李克強進一步強調，落實積極財政政策在減稅降費方面要加速推動，承諾必須全部兌現。貨幣政策方面則要繼續保持穩健，適時預調微調，不會搞強刺激。

同時，他指出中國發展的根本動力在改革，改革就是要優化營商環境，並打造市場化，法治化，國際化的營商環境。

李克強還表示，只要在中國登記都視為中國企業，要一視同仁，不論國企、民企、外企，都要享受到產權保護，減稅降費等紅利。