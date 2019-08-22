國內首檔ESG ETF商品 元大台灣ESG永續ETF 23日掛牌

證交所旗下台灣指數公司與富時羅素合編的「FTSE4Good 臺灣指數公司臺灣永續指數」，「元大台灣 ESG 永續 ETF」明 (23) 日將掛牌上市，是國內首檔以 ESG 永續為主題的 ETF 商品。

為呼應永續責任投資趨勢與市場需求，台灣指數公司與富時羅素於 2017 年 12 月合編「臺灣永續指數」，以富時羅素的 ESG 評鑑系統評量上市公司在 ESG 的投入與績效，透過財務指標篩選成分股編制而成。

台灣指數公司表示，台灣永續指數成分股組合落實企業永續責任、營運績效合宜的上市公司編製國內第一檔涵蓋環境 (Environment)、社會 (Social)、公司治理 (Governance) 的投資型指數。

台灣指數公司表示，該指數去年 1 月已獲勞動基金運用局正式公告採用作為全權委託投資標的，委託總金額共 420 億元，由國內 7 家投信進行代操，目前已撥款投資新臺幣 140 億元，未來還有 280 億元蓄勢待發；今年進一步獲元大投信採用作為「元大台灣 ESG 永續 ETF 」連結標的，讓指數應用更多元。

根據國際獨立機構 ETFGI 研究，截至 2018 年底，全球 ESG 永續主題 ETP 商品合計約 208 檔，分布在全球 23 個國家、26 個交易所，由 61 家發行人所發行。