鼎炫前7月純益年增逾3成 EPS 4.45元

鼎炫控股 (8499-TW) 積極整合製程，並擴張 EMI 材料產能，今年營收逐月向上攀升，前 7 月營收突破 10 億元，年增 29.17%，鼎炫今 (22) 日公布自結 7 月自結，稅後純益 4800 萬元，年增 17.34%，前 7 月稅後純益 2.28 億元，年增 30.55%，每股純益達 4.45 元。

鼎炫今年下半年營運看俏，將有國際品牌客戶，針對新機種材料啟動新一波拉貨，可望挹注營運動能，鼎炫去年盈餘每股配息 5 元，將於 9 月 9 日除息交易。

鼎炫 7 月營收衝今年新高，主要受惠旗下 EMI 材料及衡器事業保持良好成長動能，其中，衡器事業致力推動智能衡器銷售表現，近年陸續佈建旗下自有品牌 T-Scale 中國廈門、廣州、成都、鄭州等營運據點，且今年成立印度子公司，以拓展當地業務，有助挹注衡器事業新一波銷售動能。

鼎炫 EMI 材料事業方面，持續投入複合材料、散熱等技術研發，在既有 NB、平板應用領域良好基礎下，延伸拓展至 5G 手機、面板等應用領域，以擴大銷售，在國際品牌客戶備貨需求、及持續擴大 EMI 應用領域帶動下，營運動能可期。

鼎炫今年 7 月營收為 1.65 億元，創今年單月新高，月增 1.76%，年增 27.57%；前 7 月營收已突破 10 億元大關，達 10.19 億元，年增 29.17%。