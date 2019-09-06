〈書摘〉「安全感」使你的團隊更成功。

雖然成功的文化看起來、感覺起來有如變魔術一般神奇，但其實不然。文化是一組有生命力的關係，讓我們朝向共同目標而努力。文化並不在於你是什麼，而是你做了什麼。── 丹尼爾・柯伊爾，《高校團隊默默在做的三件事》

本書深入探討成功團隊共通的三大關鍵技巧─打造安全感、分享弱點、確立目標，提供積極改善團隊表現、推動組織變革的具體策略，並揭露最值得參考的失敗案例，幫你的組織避開陷阱，徹底「解毒」。

以下內容節錄自《高校團隊默默在做的三件事：Google、迪士尼、馬刺隊、海豹部隊都是這樣成功的》

壞蘋果實驗

這是尼克，英俊瀟灑、頭髮黝黑、二十來歲。他和其他三個人一起舒適地坐在西雅圖一間以木板隔間的會議室內。他看起來就是個一般會議中的一般參與者。然而這只是個偽裝。尼克的任務其實是要刻意破壞這個團隊的表現，但是會議室中的其他人並不知情。

在澳洲南威爾斯大學研究組織行為的威爾．菲爾普斯正在進行一項實驗，而尼克就是這項實驗的關鍵元素。尼克需要扮演三種負面的典型：討厭鬼（挑釁、反抗的行為偏差者）、懶鬼（拒絕付出努力者）以及掃興鬼（像《小熊維尼》中的消極灰驢屹耳一樣）。

尼克將在四十個為一家新創公司建構行銷計畫的四人團體中，扮演這三種類型的角色。就好像生物學家會將病毒注入人體一樣，菲爾普斯將尼克安置在這些團隊之中，以了解成員會有什麼樣的回應。菲爾普斯稱此為「壞蘋果實驗」。

尼克很擅長使壞。幾乎在每一個團隊中，他的行為都讓團隊成效減少三十到四十％。不論他是扮演討厭鬼、懶鬼還是掃興鬼，都一樣成功。

菲爾普斯說：「每個人在會議開始時都是興高采烈的。當尼克扮演掃興鬼時，他會表現得很安靜、疲倦，有時在桌子前垂下頭。慢慢地，其他人全都開始表現得像他一樣，疲倦、安靜而且活力低落。到最後，有三個人和他一樣，雙手交疊、在桌子前垂下頭。」

當尼克扮演懶鬼時，也出現類似的模式。「團隊很快就接收到他給人的感覺。他們草草完成專案，考慮不周。然而有趣的是，當你事後問及他們的感想，他們表面上卻都很正面，表示：『我們做得很好、很享受。』但事實並非如此。

他們感受到的是：這個專案並不重要，不值得花費時間或心力。我原本期待團隊中有人會對懶鬼或是掃興鬼的角色感到不舒服，但卻沒有人這麼想。他們就像是：『好吧，如果這樣的話，我們也來當懶鬼和掃興鬼好了。』」菲爾普斯說。

只有一個團隊除外。

菲爾普斯說：「那是一個外行的團隊。我會特別注意到，是因為尼克說他覺得他們很不一樣。不管他怎麼做，他們都表現得很好，而這主要是因為某個傢伙。看得出來這個傢伙幾乎讓尼克感到憤怒──他的負面舉動不像在其他團隊中有效，因為這個傢伙可以找到四兩撥千斤的方法，讓每個人都參與，讓大家朝著目標前進。」

我們姑且叫他強納森吧。他是個身材纖瘦、一頭鬈髮的年輕人，聲量小、語氣穩定、帶著輕鬆自如的笑容。儘管有壞蘋果的作用，強納森的團隊還是聚精會神並且精力充沛，生產出高品質的成果。更有意思的是，從菲爾普斯的觀點來看，初見強納森時，他似乎什麼也沒做。

菲爾普斯說：「有很多簡單的小事一開始幾乎讓人視若無睹。尼克先是當個討厭鬼，然後強納森會往前傾、使用身體語言、笑出聲音與面帶微笑，從不帶輕蔑，而是用一種讓危機遠離以化解狀況的方式。一開始似乎沒有什麼太大的不同，但是當你仔細觀察，會發現這產生了一些驚人的作用。」

菲爾普斯一再檢視錄有強納森行為的影片，像是觀察網球的發球或是舞步一般地分析其舉止。他的行為遵循著一個模式：尼克表現得像個混蛋，而強納森會立即親切地回應，使負面的態度重回軌道，讓可能不穩定的狀況變得可靠與安全。接著強納森會改變方向，提出一個讓其他人可以暢所欲言的問題，然後他會專注地傾聽與回應。活力的層級因此提升，大家敞開心胸分享想法，提出讓團隊迅速並穩定地邁向目標的一連串見解與合作方式。

菲爾普斯說：「基本上，強納森讓情況變得安全，然後轉問其他人：『嘿，你對這有什麼想法？』有時他甚至會問尼克：『你會怎麼做？』大多數時候他流露出這樣的態度：『嘿，這真的讓人感到自在又有趣，我對其他人想要說的內容感到好奇。』如此簡單、微小的行為能讓每個人保持參與並專注在任務上，真是令人讚嘆。」即使是尼克也幾乎在違背自己的意願下，覺得幫上了忙。

這個好蘋果的故事在兩個方面讓人感到驚奇。首先，我們通常認為團隊績效有賴於可量測的能力，像是聰明才智、技巧與經驗，而非微小行為難以捉摸的模式。但是在這個案例中，那些微小的行為卻產生大大的不同。

第二個令人驚奇的是，強納森的成功並不是因為他扮演了我們通常會以為的強大領導者。強納森從未掌控或告訴任何人要做什麼，也沒有制定策略、激勵他人或是展示出遠景。他並沒有在打造出讓其他人有所表現的環境上有多大的作為，而是建構出一個具有明確關鍵特徵的環境：我們很穩定地連結在一起。

我們通常不認為安全感有這麼重要。我們將安全感視為與情緒天氣系統相同，都是注意得到但幾乎不會造成多大改變的東西。然而這個實驗打開了一扇窗，讓我們得知一種強而有力的概念：安全感不只是情緒天氣，而是打造強大文化的地基。而更深層的問題是：它從哪裡來？要如何才能打造出來？

【書籍介紹】

書名：高校團隊默默在做的三件事：Google、迪士尼、馬刺隊、海豹部隊都是這樣成功的

出版社：先覺出版

出版日期：2019 年 8 月

【作者介紹】

丹尼爾．科伊爾（Daniel Coyle）

暢銷書作家，美國最優秀的運動書籍作家之一，長期關注與天賦、才能相關的主題，致力於研究運動界中成功者的學習方法與致勝之道。其著作《阿姆斯壯的戰爭》挖掘自行車手藍斯 ‧ 阿姆斯壯的背後故事，榮登《紐約時報》暢銷書榜；紀實作品《硬球》，記錄了一群孩子的棒球競技旅程，改編為暢銷電影《追夢高手》，由基努 ‧ 李維主演，連續兩週獨占全美票房總冠軍；合著作品《祕密競賽：環法自行車賽的黑暗故事》揭露了自行車賽的禁藥祕辛，不僅再度登上《紐約時報》暢銷榜，並為他贏得「2012 年度威廉 ‧ 希爾最佳體育圖書獎」（William Hill Sports Book of the Year Award）。《天才密碼》與《天才小書》則探討深度練習的祕訣，激勵讀者找尋與維持自己的熱情。

科伊爾還是《戶外》（Outside）雜誌的特約編輯，曾兩度入圍美國雜誌大獎。

現為美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊顧問。

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