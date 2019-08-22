台股盤前─大盤上升震盪格局中 這個渲染現象最值得留意

台股昨 (21) 日由遊戲、蘋概股及中小型股主導，其中面板股群創 (3481-TW) 庫藏股利多加持，強勢大漲帶領友達 (2409-TW) 同步強攻，推升大盤多頭氣勢，終場收盤指數在 10525.8 點，較前一交易日上漲 3.3 點或 0.03%，分析師黃漢成指出，台股處震盪向上格局中，要留意個股題材渲染力。

縱使昨日的台股大盤收紅，但成交值只維持在 1088.32 億元，呈現大盤價漲量縮的格局，黃漢成說，如台股成交量能能放大到 1200 億元以上，在指數逐步墊高之下，可望挑戰季線 10654.2 的位置。

至於今 (22) 晨收盤的美股指數方面，整體表現佳，美股四大指數一反前一交易日全面下跌的收盤格局，在今晨大幅收紅；收盤美股道瓊指數上漲 240.29 點，收 在 26202.73 點。那斯達克指數上漲 71.65 點，收盤報 8020.21 點。標普 500 指數上漲 23.92 點，收在 2924.43 點。費城半導體指數上漲 13.82 點，收盤報 1512.72 點。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，亞馬遜 (AMZN -US) 上漲 1.23%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.08%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.68%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.39%；臉書 (FB-US) 下跌 0.14%。AMD 領漲晶片股，AMD (AMD-US) 上漲 3.19%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.54%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.00%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.18%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 0.94%。

美股尾盤交易時段，10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛暫現，抑制金融股漲幅。高盛 (GS-US) 上漲 0.35%；摩根史坦利 (MS-US) 上漲 0.10%；花旗 (C-US) 下跌 0.30%。

再回來看台股走勢，事實上，台股目前處類股依題材輪動格局中，但是題材渲染力極強，如昨日盤中的 IC、晶圓測試業中華精測 (6510-TW) 表現強勢，帶動雍智科技 (6683-TW) 改高拉出漲停，一併連測試 PCB 生產業務的柏承科技 (6141-TW) 也獲拉抬以 24.3 元的盤中最高點作收，漲幅也達 7.05%。

全球 5G 應用題材帶動，銅箔基板 (CCL) 族群再掀起比價行情，騰輝 - KY（6672-TW）以漲停價 104 元作收，進入 CCL 族群百元俱樂部。外資昨天也同步買超 4 家 CCL 廠。主要在於 CCL 廠聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 、台燿 (6274-TW) 、騰輝上半年營運持穩，其中台光電每股純益 3.59 元居各家之冠，台燿 3.5 元表現也不俗，亞系外資昨日重申台燿「買進」評等，目標價由原先 122 元調高至 157 元，並預估明年營收、獲利，將分別成長 17% 及 31%。

在今天的重要消息方面，台灣兩大 KTV 龍頭錢櫃、好樂迪合併案四度闖關失敗。公平會 21 日做出「因為競爭疑慮未除，再度禁止」的決議。同時，陸客不來，台灣觀光業慘澹，以接陸客團、購物站為主業的寶得利及其相關公司將開無薪假第一槍，約 230 名員工受影響。

在上市櫃公司除權息進入尾聲之際，今天仍有包括南港 (2101-TW)、宇隆 (2233-TW)、美律 (2439-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、家登 (3680-TW)、宜鼎 (5289-TW)、新潤 (6186-TW)、慶生 (6210-TW)、醫揚 (6569-TW)、蜜望實 (8043-TW) 等將除權息。

