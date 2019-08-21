台股盤中─震盪整理緩步向上 塑化、蘋概及中小型股出頭

台股今 (21) 日由遊戲、蘋概股及中小型股主導，其中面板股群創 (3481-TW) 庫藏股利多加持，強勢大漲帶領友達 (2409-TW) 同步強攻，推升大盤多頭氣勢，塑化權值股台塑觸底反彈後也緩步向上墊高，加上公股行庫持續大買，支撐台股站穩 10500 點以上，午盤前盤上小漲，不過成交量僅 1000 多億元，追價意願仍保守。

台股今日盤面由面板股領軍，加上塑化權值股台塑 (1301-TW) 觸底反彈，證券分析師張陳浩指出，塑化股走高，在於市場觀察國際油價已到低點，下殺幅度有限，且公股行庫大量投入資金大買，拉抬整體類股氣勢。

指數今日早盤開在 10526.87 點，最高 10545.25 點，最低 10504.49 點，預估全場市場成交值約 1080 億元。

分析師黃漢成指出，台股將進入震盪向上格局，指數將持續往上挑戰季線 10654 點。

盤面上自動化、機器人展開展，相關概念股股價也成焦點，其中新光保全 (9925-TW)、志聖 (2467-TW)、均豪 (5443-TW)、上銀 (2049-TW) 及新漢電腦 (8234-TW)、台達電 (2308-TW)、高明鐵 (4573-TW)、研華 (2395-TW)、直得 (1597-TW) 等，都是多頭聚焦所在。

資料中心、基地台、伺服器等需求殷切的散熱技術與設備，廣運 (6125-TW) 首度公開亮相高效散熱雙水冷通道智慧數據中心系統設備，利多激勵股價開高走高，直奔漲停 15.85 元，也成市場焦點。

廣運今年第 2 季稅後純益 16.98 億元，轉虧為盈，單季每股純益 6.92 元，創新高。廣運上半年毛利率 10.91%，稅後純益 16.6 億元，每股純益 6.76 元，由去年同期轉正。截至第 2 季底，每股淨值拉升到 19.94 元。

目前包括健策 (3563-TW)、高力熱處理 (8996-TW)、聯德 - KY(4912-TW) 等各家也積極切入相關散熱商機，高力熱處理已與系統廠合作，並出貨給中國電商資料中心的實際銷售業績。