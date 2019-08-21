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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯                
易威     晟楠     元大美債7-10          興采              韋僑     美時                
天良     大略-KY  元大美債1-3          精確              久陽     進階                
南璋     寬魚國際 群益15年IG科技債          利機              東林     強生                
勝昱              群益10年IG金融債          家登              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            國泰5Y+新興債          緯軟              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          富邦全球高收債          協益              倉和     中華食              
精確              國泰中國政金債5+          聰泰              三圓     世坤                
宏易              富邦中政債0-1          上揚              雙喜     萬國通              
唐鋒              FH中國政策債          沛亨              力泰     聚紡                
聯光通            凱基中國債3-10          九暘              理銘     世德                
通訊-KY           凱基新興債10+          凱碩              亞都     健信                
榮群              凱基科技債10+          品安              老爺知   至興                
新零售            群益AAA-AA公司債          易飛網            東凌-KY  大詠城              
恩得利            群益15年IG公用債          泰偉              邁達康   萬在                
李洲              群益15年EM主權債                            綠河-KY  百德                
凱柏實業          FH能源債                            欣泰     科際精密            
元炬              FH製藥債                                     康聯訊              
及成              FH新興企業債                                     台聯電              
和進              國泰A級公司債                                     韋僑                
耀勝              FH中國信用債                                     威潤                
倚強              中信高評級公司債                                     天宇                
錦明              中信優先金融債                                     晉椿                
鑫創              凱基AAA至A公司債                                     松和                
宇環              凱基金融債20+                                     新零售              
廣寰科            凱基美債25+                                     李洲                
點晶              國泰A級金融債                                     元炬                
斐成              國泰A級科技債                                     及成                
泰谷              國泰A級公用債                                     新洲                
典範              富邦中國投等債                                     耀勝                
益通              富邦金融投等債                                     倚強                
振維              元大10年IG銀行債                                     至寶電              
迎輝              元大10年IG電能債                                     鑫創                
重鵬              FH公司債A3                                     宇環                
研勤              FH次順位IG金融債                                     廣寰科              
欣厚-KY           FH美元信用債1-5Y                                     雙鴻                
兆遠              群益A級公司債                                     幸康                
寶得利            群益AAA-A醫療債                                     泰谷                
太欣              中信美國公債20年                                     熱映                
系統電            中信中國債7-10                                     森寶                
天剛              中信中國美元IG債                                     昇達科              
世紀              B新光美債1-3                                     先益                
華容              B新光美債20+                                     泓格                
建榮              第一金美債20+                                     東林                
立衛              第一金金融債 10+                                     盈正                
天揚              第一金科技債 10+                                     晟楠                
鈺創              永豐10年A公司債                                     艾恩特              
佳總              永豐15年金融債                                     精聯                
合正              永豐7-10年中國債                                     德微                
金利              凱基醫療保健債                                     緯軟                
寶聯通            凱基IG精選15+                                     世紀                
凱鈺              凱基AAA-AA公司債                                     友銓                
德宏              台新美元銀行債                                     立衛                
合邦              台新中國政策債                                     合正                
萬旭              新光15年IG金融債                                     凱鈺                
久正              富邦新興投等債                                     通泰                
上揚              富邦歐洲銀行債                                     合邦                
全譜              中信新興亞洲債                                     亞元                
易通展            中信EM主權債0-5                                     萬旭                
茂迪              精華                                         順發                
元隆              合世                                         欣技                
沛亨              訊聯                                         全譜                
九暘              易威                                         元隆                
凱碩              優盛                                         沛亨                
全達              天良                                         廣錠                
奧斯特            智擎                                         神盾                
保銳              大樹                                         奧斯特              
越峰              金可-KY                                      宏捷科              
商丞              南璋                                         三圓                
英格爾            勝昱                                         三豐                
士開              惠光                                         力泰                
昇益              萬國通                                       理銘                
志嘉              飛寶企業                                     富裔                
富裔              和勤                                         惠普                
燦星旅            直得                                         安心                
富驛-KY           精確                                         燦星旅              
劍湖山            宏易                                         富驛-KY             
德記              桓達                                         亞都                
泰偉              朋程                                         老爺知              
華義              唐鋒                                         滿心                
昇華              聯光通                                       東凌-KY             
得利影            前鼎                                         紅馬-KY             
鼎創達            通訊-KY                                      德記                
台境              榮群                                         弘帆                
愛地雅            天宇                                         關中                
邦泰              強新                                         大展證              
                  新零售                                       誠品生活            
                  凱衛                                         華義                
                  力新                                         得利影              
                  恩得利                                       隆中                
                  李洲                                         時報                
                  凱柏實業                                     旭然                
                  元炬                                         鼎創達              
                  及成                                         益張                
                  新揚科                                       捷必勝-KY            
                  和進                                         旭源                
                  耀勝                                         紅木-KY             
                  倚強                                         綠河-KY             
                  至寶電                                       花王                
                  錦明                                         欣雄                
                  千如                                         欣泰                
                  鑫創                                         合騏                
                  宇環                                                             
                  微端                                                             
                  廣寰科                                                           
                  點晶                                                             
                  宜特                                                             
                  斐成                                                             
                  泰谷                                                             
                  尚立                                                             
                  先進光                                                           
                  典範                                                             
                  益通                                                             
                  力致                                                             
                  崧騰                                                             
                  森寶                                                             
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  聚積                                                             
                  重鵬                                                             
                  研勤                                                             
                  鑫科                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  譜瑞-KY                                                          
                  大峽谷-KY                                                         
                  寶得利                                                           
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  佶優                                                             
                  同協                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  海韻電                                                           
                  艾華                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  高僑                                                             
                  驊訊                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  胡連                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  廣錠                                                             
                  點序                                                             
                  倉和                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  元太                                                             
                  能率網通                                                         
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  森田                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  永信建                                                           
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  高野                                                             
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  關中                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  鈊象                                                             
                  昇華                                                             
                  智冠                                                             
                  得利影                                                           
                  大車隊                                                           
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  花王                                                             
                  北基                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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