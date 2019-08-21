〈元太法說〉物聯網產品突圍 今年可望年增2-3成

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (21) 日舉行線上法說會，總經理李政昊表示，受整體大環境影響，全年表現保守看，預估營收約個位數下滑，不過下半年物聯網 (IoT) 產品需求穩定，預期包含電子標籤、行李吊牌，仍可望有 2-3 成成長。

李政昊表示，原先預期今年營運可望優於去年，但受大環境影響，全年展望轉趨保守，因此調整全年目標，估可能個位數下滑，而目前，公司 2 大產品營收消費性電子 (CE) 及物聯網 (IoT)，占比約是 7:3。

以產品別來看，李政昊表示，消費性電子 (CE) 產品，由於電子書閱讀器 (E-reader) 及電子筆記本 (E-note) 銷售狀況較先前預期下滑，因此 6 吋以上尺寸產品將降價銷售，不過物聯網 (IoT) 產品報捷，下半年電子標籤、行李吊牌等需求仍穩定，預期整體 IoT 產品，仍將有 2-3 成的成長空間。

另一方面，李政昊表示，今年整體 LCD 面板廠景氣不樂觀，今年台灣有一間面板廠面臨重整，公司也少了這部分的權利金收益，隨 AMOLED 等新技術持續發展，預期權利金收益會逐年下降，2-3 年內應都會小幅減少，不過公司積極尋找除電子紙技術外，其他值得投資的技術，培養長期競爭力，以維持獲利。

展望未來，李政昊表示，將努力提升產品組合，特別是物聯網 (IoT) 產品上，其中電子標籤材料毛利較模組高，將提升產品比重，不過部分電子紙閱讀器 E-reader 近期進行降價，對營收造成影響，但 9 月過後需求將有所回升。