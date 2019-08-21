〈2019自動化展〉佳世達攜友通拓自動化物流 無人搬運車打進多家半導體大廠供應鏈

2019 年台灣機器人與智慧自動化展今 (21) 日開幕，佳世達 (2352-TW) 攜旗下友通 (2397-TW) 展出智慧製造解決方案，其中自動化物流系統與智慧倉儲方案，更打進國內晶圓代工及矽晶圓龍頭廠，將為營運帶來強勁動能。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示，無人搬運車 (AGV) 以及天車，除已經打進多家國內晶圓代工廠及矽晶圓廠，佳世達也是矽晶圓龍頭最大 AGV 供應商，倉儲管理系統也應用在大型汽車物料倉庫、鞋業代工大廠等。

觀察目前國內晶圓代工大廠，有台積電 (2330-TW) 以及旗下的世界先進 (5347-TW) 等；至於矽晶圓大廠方面，則有環球晶 (6488-TW) 等業者。

李昌鴻表示，智慧工廠解決方案分工中，友通主要負責運算相關硬體，系統整合則由佳世達負責，首先為生產流程全面性可視化管理，其次透過數據收集與分析持續檢視並改善效率，最終目標是將方案模組化。

據了解，目前佳世達智能解決方案約占整體營收比重 7% 左右，去年該領域營收年增 3 成達 110 億元，今年可望延續 3 成以上的成長，上看 150 億元。

根據 IDC 2019 年報告指出，AI、5G、雲端系統、物聯網與機器人將是未來 3-5 年影響企業最深的 5 大重點科技，亞太地區已有超過六成的企業正在思考並建立未來工作 (FoW) 的相關規劃，預估亞太地區 2020 年在 FoW 的相關技術投資將達到 6000 億美元以上，工廠智慧轉型便是其中一環。