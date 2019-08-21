台指期結算 內外資PK 提防有怪手！

台股國家隊與外資的 PK 大戰，國家隊似乎遇強則強，愈弱則弱，外資賣超愈多，當日指數也漲愈多! 昨日外資賣超縮小至 33 億元，大盤昨日湊巧也上漲 33 點! 不過重點在於，大盤成功收上 10520 點，以 10522 點作收。今日的台指期結算，仍然是內外資 PK 的局面，但在指數震盪幅度壓縮後，需提防有怪手! 關鍵點位仍為 10488、10520 與 10555 點。

今日台指期結算，仍然是以 10500 點為強弱分界，而 10500 點的關卡二端多空橋頭堡，就是 10520 點與 10488 點，多方如要維持強勢，需站穩 10520 點，並續往 10555 點、10588 點挑戰，才有機會衝關 10600 點以及月線。但如出現怪手，未能撐住 10488 點，則需提防回測 10444、10410 點，如收破 10410 點，則這波反彈行情又告一段落。

台股與其他各國股市最大差異，在於每月有 2 次指數結算的干擾，分別是台指期結算與摩台指結算，而台股又屬於淺碟市場，外資動態對台股走勢影響極大。通常外資都能主導台股的漲跌，少數的例外狀況，就是國家隊出手，目前正是這種少數的例外狀況，除了今天的台指期結算，台指期結算後的方向，才是台股下一波走勢的關鍵。

儘管短線上上檔壓力重重，不過國家隊已營造出台股盤面輪動氛圍，天龍地虎輪流穩盤，加上不占權重的中小型股，盤面也相當熱鬧，維繫人氣。短線上只要未出現電子金融齊軟腳，摜破 10410 點，台股將機會以時間換空間，震盪打底，再伺機挑戰 10600 點。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)