三大法人賣超29.41億元 外資期現貨不同調 再加碼台積電

台股今 (20) 日收漲 33.75 點或 0.32%，收在 10522.5 點，成交金額 1199.66 億元，三大法人賣超 29.41 億元，其中外資期現貨不同調，個股方面，外資持續加碼晶圓代工，台積電獲外資連 2 買、聯電更獲外資連 6 買。

外資今日賣超 34.75 億元、投信買超 1.08 億元、自營商買超 4.26 億元；台指期方面，外資多單增持 3141 口，未平倉口數來到 4.18 萬口，三大法人淨多單增加 928 口，未平倉餘額 1.16 萬口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名元大金 1.46 萬張、第 2 名緯創 1.1 萬張、第 3 名技嘉 8534 張、第 4 名華通 7472 張、第 5 名元大 S&P 原油正 2 6449 張、第 6 名台積電 6396 張、第 7 名光寶科 5673 張、第 8 名欣興 5032 張、第 9 名聯電 4811 張、第 10 名大聯大 4505 張。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名富邦 VIX 5.9 萬張、第 2 名新光金 1.17 萬張、第 3 名旺宏 1.05 萬張、第 4 名仁寶 1.02 萬張、第 5 名英業達 9169 張、第 6 名中鋼 8382 張、第 7 名群創 8016 張、第 8 名國泰金 7695 張、第 9 名瀚宇博 6353 張、第 10 名友達 6283 張。

而投信今日也買超華通 2223 張、欣興 1612 張，與外資同步，另外也買超晶焱 1907 張、智原 1183 張，旺宏 508 張；不過，與旺宏同族群的華邦電及南亞科今日分別被投信賣超 4275 張、1326 張。

法人分析，期貨明日將結算，雖然美國延後新關稅及華為禁令，緩解市場信心，但目前看來利多陸續反映，加上市場逐漸將焦點轉往 9 月美中協商，短線區間整理機率較高。