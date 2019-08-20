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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月20日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯                
易威     晟楠     元大美債7-10          興采              韋僑     美時                
天良     大略-KY  元大美債1-3          精確              久陽     進階                
南璋     寬魚國際 群益15年IG科技債          精材              東林     強生                
勝昱              群益10年IG金融債          家登              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            國泰5Y+新興債          緯軟              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          富邦全球高收債          協益              倉和     中華食              
精確              國泰中國政金債5+          聰泰              三圓     世坤                
宏易              富邦中政債0-1          上揚              雙喜     萬國通              
唐鋒              FH中國政策債          沛亨              力泰     聚紡                
聯光通            凱基中國債3-10          九暘              理銘     世德                
通訊-KY           凱基新興債10+          凱碩              亞都     健信                
榮群              凱基科技債10+          品安              老爺知   至興                
天宇              群益AAA-AA公司債          易飛網            東凌-KY  大詠城              
新零售            群益15年IG公用債          泰偉              邁達康   萬在                
恩得利            群益15年EM主權債          大田              綠河-KY  百德                
李洲              FH能源債                            欣泰     科際精密            
凱柏實業          FH製藥債                                     康聯訊              
元炬              FH新興企業債                                     台聯電              
及成              國泰A級公司債                                     韋僑                
和進              FH中國信用債                                     威潤                
耀勝              中信高評級公司債                                     天宇                
倚強              中信優先金融債                                     晉椿                
錦明              凱基AAA至A公司債                                     松和                
鑫創              凱基金融債20+                                     新零售              
廣寰科            凱基美債25+                                     李洲                
點晶              國泰A級金融債                                     元炬                
斐成              國泰A級科技債                                     及成                
泰谷              國泰A級公用債                                     新洲                
典範              富邦中國投等債                                     耀勝                
益通              富邦金融投等債                                     倚強                
振維              元大10年IG銀行債                                     至寶電              
鴻翊              元大10年IG電能債                                     鑫創                
迎輝              FH公司債A3                                     宇環                
研勤              FH次順位IG金融債                                     廣寰科              
欣厚-KY           FH美元信用債1-5Y                                     雙鴻                
兆遠              群益A級公司債                                     幸康                
太欣              群益AAA-A醫療債                                     泰谷                
系統電            中信美國公債20年                                     熱映                
天剛              中信中國債7-10                                     森寶                
世紀              中信中國美元IG債                                     昇達科              
華容              B新光美債1-3                                     先益                
建榮              B新光美債20+                                     泓格                
立衛              第一金美債20+                                     東林                
天揚              第一金金融債 10+                                     盈正                
鈺創              第一金科技債 10+                                     晟楠                
佳總              永豐10年A公司債                                     艾恩特              
合正              永豐15年金融債                                     精聯                
金利              永豐7-10年中國債                                     德微                
寶聯通            凱基醫療保健債                                     欣厚-KY             
凱鈺              凱基IG精選15+                                     緯軟                
德宏              凱基AAA-AA公司債                                     世紀                
合邦              台新美元銀行債                                     友銓                
萬旭              台新中國政策債                                     立衛                
久正              新光15年IG金融債                                     合正                
上揚              富邦新興投等債                                     凱鈺                
全譜              富邦歐洲銀行債                                     通泰                
易通展            中信新興亞洲債                                     合邦                
茂迪              中信EM主權債0-5                                     亞元                
安鈦克            精華                                         萬旭                
元隆              合世                                         順發                
沛亨              易威                                         全譜                
九暘              濟生                                         元隆                
凱碩              優盛                                         沛亨                
全達              天良                                         廣錠                
奧斯特            久裕                                         神盾                
保銳              大樹                                         奧斯特              
越峰              金可-KY                                      宏捷科              
商丞              南璋                                         三圓                
英格爾            勝昱                                         三豐                
士開              惠光                                         力泰                
昇益              萬國通                                       理銘                
志嘉              飛寶企業                                     富裔                
富裔              和勤                                         惠普                
燦星旅            直得                                         安心                
富驛-KY           宇隆                                         燦星旅              
劍湖山            精確                                         富驛-KY             
德記              宏易                                         亞都                
泰偉              朋程                                         老爺知              
華義              唐鋒                                         滿心                
昇華              美琪瑪                                       東凌-KY             
得利影            聯光通                                       紅馬-KY             
鼎創達            前鼎                                         德記                
愛地雅            通訊-KY                                      弘帆                
邦泰              榮群                                         關中                
                  天宇                                         邁達康              
                  強新                                         大展證              
                  新零售                                       誠品生活            
                  凱衛                                         華義                
                  力新                                         得利影              
                  恩得利                                       隆中                
                  台翰                                         時報                
                  李洲                                         旭然                
                  凱柏實業                                     鼎創達              
                  元炬                                         益張                
                  及成                                         捷必勝-KY            
                  新揚科                                       旭源                
                  和進                                         紅木-KY             
                  耀勝                                         綠河-KY             
                  倚強                                         花王                
                  至寶電                                       欣雄                
                  錦明                                         欣泰                
                  鑫創                                         合騏                
                  微端                                                             
                  廣寰科                                                           
                  點晶                                                             
                  宜特                                                             
                  斐成                                                             
                  泰谷                                                             
                  先進光                                                           
                  典範                                                             
                  哲固                                                             
                  益通                                                             
                  崧騰                                                             
                  森寶                                                             
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  聚積                                                             
                  研勤                                                             
                  家登                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  譜瑞-KY                                                          
                  宜鼎                                                             
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  佶優                                                             
                  同協                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  久威                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  艾華                                                             
                  慶生                                                             
                  上揚                                                             
                  茂綸                                                             
                  全譜                                                             
                  高僑                                                             
                  驊訊                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  胡連                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  倉和                                                             
                  九暘                                                             
                  蜜望實                                                           
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  元太                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  豐謙                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  高野                                                             
                  劍湖山                                                           
                  大綜                                                             
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  鈊象                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  新潤                                                             
                  花王                                                             
                  北基                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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