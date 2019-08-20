◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大中型100 鮮活果汁-KY 昶和 天仁 元大台灣50正2 嘉裕 富邦科技 本盟 大統新創 興泰 東華 元大電子 喬山 本盟 新紡 大魯閣 元大台商50 旺宏 銘旺科 怡華 立益 元大MSCI金融 台光電 旭隼 昶和 佳和 富邦摩台 精元 遠雄來 大統新創 聯發 富邦發達 建準 統領 程泰 昶和 富邦金融 凌群 威宏-KY 百達-KY 三洋紡 元大MSCI台灣 吉祥全 泰昇-KY 氣立 本盟 永豐臺灣加權 揚智 榮星 正道 富邦日本 泰碩 元禎 瑞利 國泰日經225 創意 永記 正峰新 元大歐洲50 健策 毛寶 億泰 元大日經225 茂林-KY 日勝化 懷特 元大美元指數 立積 展宇 士紙 兆豐藍籌30反1 科嘉-KY 華廣 燁興 國泰股利精選30 虹堡 三福化 千興 元大S&P日圓反1 慧友 士紙 威致 富邦歐洲 捷泰 高興昌 華豐 FH彭博高收益債 互億 東明-KY 首利 FH彭博新興債 超眾 申豐 麗正 元大台灣高息低波 台表科 震旦行 東訊 FH富時高息低波 昇陽半導體 隴華 錸德 國泰RMB短期報酬 新天地 銘旺科 倫飛 富邦臺灣中小 杜康-DR 翔耀 虹光 新光內需收益 陽光能源-DR 太空梭 威盛 FH美國金融股 欣巴巴 連宇 浩鑫 元大US高息特別股 吉源-KY 奇鋐 國碩 新光中國政金綠債 立萬利 銘旺科 新光投等債15+ 聯德 統懋 新光ICE美國權值 泰碩 翔耀 台新全球AI 玉晶光 太空梭 大成 力銘 兆勁 福懋油 新至陞 麗臺 台苯 穎漢 吉祥全 聯成 立積 憶聲 地球 迎廣 科風 昭輝 昇陽半導體 力特 宏洲 陞泰 喬鼎 嘉裕 偉聯 正達 東華 華友聯 晟鈦 大魯閣 愛山林 聯德 立益 皇昌 同泰 佳和 遠雄來 新世紀 宜進 夏都 誠研 聯發 欣欣 誠創 宏遠 統領 嘉威 昶和 客思達-KY 聯合再生 三洋紡 凱羿-KY 力銘 弘裕 康師傅-DR 亞太電 本盟 神州-DR 達能 正道 晨訊科-DR 太極 瑞利 一零四 誠美材 車王電 欣天然 奕智博 正峰新 新海 慧友 錩泰 秋雨 悠克 吉茂 川飛 友勁 大亞 鋼聯 百一 億泰 必應 捷泰 榮星 科定 天瀚 和益 基勝-KY 迅杰 永記 威宏-KY 華上 懷特 政伸 光麗-KY 台紙 元晶 士紙 華冠 燁興 裕豐 燁輝 寶徠 千興 皇昌 威致 陽明 南港 六福 建大 康師傅-DR 華豐 聖馬丁-DR 鑫永銓 神州-DR 首利 同方友友-DR 川湖 晨訊科-DR 麗正 友佳-DR 東訊 陽光能源-DR 國巨 精熙-DR 光罩 中福 聯強 雷虎 錸德 中視 倫飛 秋雨 微星 新利虹 虹光 國光生 威盛 浩鑫 國碩 興勤 銘旺科 統懋 翔耀 美律 太空梭 超豐 兆勁 麗臺 希華 吉祥全 憶聲 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 弘憶股 同泰 新世紀 誠研 安馳 誠創 嘉威 聯合再生 通嘉 力銘 洋華 世芯-KY 亞太電 達能 太極 嘉彰 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 關貿 天瀚 迅杰 康舒 華上 光麗-KY 元晶 愛普 易華電 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 昇陽 順天 長虹 陽明 台航 建新國際 華園 六福 第一店 台中銀 上海商銀 農林 日成-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 龍邦 匯僑 一零四 雷虎 新海 泰銘 中視 秋雨 川飛 新利虹 國光生