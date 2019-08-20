顧立雄回應投信異見 新舊債券ETF投資比例上限最終一致降到30%

壽險業橫掃 9 成債券 ETF，有過度集中問題與風險，金管會昨 (19) 日限期要求投信業要降低集中度問題，不過，因為對新舊債券 ETF 管理不一致，投信業者很有意見；對此，金管會主委顧立雄今天表示，為求公平，無論新舊債券 ETF 的單一投資人，投資比例最終都要降到 30%。

債券 ETF 買盤幾乎都來自壽險業，金管會昨天表示，為了強化債券 ETF 投資人分散性，將祭出兩招要求投信公司加強分散債券 ETF 受益人結構，以新、舊債券 ETF 作為分類。

首先，要求 2019 年 3 月之前已發行且高集中的債券 ETF 須提改善計畫，單一投資人最高持有比例上限須逐年調降 10%，在半年到 1 年內，單一投資人持有比例要降到 7 成以下；再者，針對 2019 年 3 月後新掛牌的債券 ETF，單一投資人不得超過 5 成，半年內最高上限更要降到 3 成，若有未達標者，恐無法發行新的債券 ETF。

不過，投信業者認為，新舊債券 ETF 管理不一致，舊債券 ETF 最高持有比例上限 7 成，新債券 ETF 最高上限 3 成，會造成舊基金大者恆大，新基金卻成長不易的不公平現象，希望金管會控管規範能夠一致。

顧立雄今天表示，舊債券 ETF 採許平緩作法，主要是為避免影響散戶投資人權益，但是他也認為新舊債券 ETF 基金不同的現象，不宜持續存在下去，也已裁示最終要趨於一致，無論新舊債券 ETF 的單一投資人投資比例最終都要降到 30%。

顧立雄進一步指出，原本對舊的債券 ETF 基金要求單一投資人的最高持有比例上限，須逐年降 10 個百分點，此部分時間可討論再加快，至於要加多快、舊的債券 ETF 基金需要多久時間符合到新的基金標準，業者若有意見，可以再來商量。