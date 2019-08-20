2個月內第二度 群創擬再買回30萬張庫藏股

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (20) 日公告，擬再買回 30 萬張庫藏股，買回區間價 4.93-10.47 元，買回金額上限為 31.41 億元，這也是群創繼上個月後，短短 2 個月內第二次宣布買回庫藏股。

群創表示，預定買回股份占公司已發行股份總數約 3.01%，若股價低於 4.93 元區間價格下限，將繼續買回，買回期限為 8 月 21 日至 10 月 20 日。

群創上月僅用 6 個交易日就完成 8 萬張庫藏股買回，市場當時就預期，公司可能會再實施第二波庫藏股。

觀察群創近期股價表現，上月買回 8 萬張庫藏股後，外資大力調節，股價一度跌到 5.76 元，創歷史新低價位，在韓廠考慮暫時停止一條自家的 LCD 面板產線利多加持下，股價谷底反彈，不過今 (20) 日開高走低，終場下跌 0.19 元，收在 6.85 元，跌幅 2.7%。

展望下半年，群創看好，隨著歐美黑色星期五及中國雙十一、雙十二購物節即將到來，預期客戶將逐步進入促銷檔期備貨期，面板需求可望落底，電視面板需求也可望回溫，市場將關注下周 Touch Taiwan 觸控展新品。

群創 7 月合併營收，達 205.4 億元，月減 3.6%、年減 18.3%，累計今年前 7 月合併營收 1436.39 億元，年減 9.3%。