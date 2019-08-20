〈中秋商機加溫〉東森估業績增2成 環球購物端首賣商品搶市

逐漸進入中秋禮品銷售旺季，各大廠商和零售業均看好今年的中秋大檔買氣，東森 (2614-TW) 轉投資金雞母東森購物表示，熱銷商品價格區間落在 599 元上下，文旦買氣也逐漸轉強，樂觀預估整體檔期將較去年同期至少成長 20%；冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心也拿到百貨首發希爾頓酒店月餅銷售權，並引進全台各地知名餅舖商品，估全檔期業績增 2%。

東森購物表示，因應中秋龐大送禮商機，今年找來 30 家國內一線品牌合作，推出的月餅禮盒數量較去年增加 40-50%，除了大多數熱門商家均加入合作範圍，也引進一些新的品牌，來吸引年輕客群。

東森購物觀察，今年月餅的價格帶主要落在 300-900 元，其中較熱銷的價格區間在 599 元上下，仍以傳統的口味最受歡迎，包括鳯梨酥、鳯凰酥和蛋黃酥等，隨著買氣持續增溫，預期全檔期業績年增達 20%，為第三季底衝斥業績。

環球購物中心則指出，去年新開幕的台北新板希爾頓酒店今年首度推月餅禮盒，Global Mall 是百貨首發推出預購者，與其他百貨商場作出差異化，另外還有全台各地的知名餅舖和伴手禮名店商品，如花蓮知名豐興餅舖、台中的百年餅舖陳允寶泉等，在車站型商圈銷售可期。