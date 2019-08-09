群創7月營收205.4億元 年減18.3% 本季仍有壓

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布 7 月營收，達 205.4 億元，月減 3.6%、年減 18.3%，群創表示，產業仍面臨價格壓力，但預期下半年進入促銷檔期，需求有望落底回升，同時將持續布局電視整機市場。

群創 7 月合併營收，達 205.4 億元，月減 3.6%、年減 18.3%，累計今年前 7 月合併營收 1436.39 億元，年減 9.3%。

群創指出，7 月大尺寸合併出貨量達 1009 萬片，月減 0.5%，中小尺寸合併出貨量 2200 萬片，月增 12.4%。

群創第 2 季稅後仍虧損 29.7 億元，每股虧損 0.3 元，但虧損幅度較首季收斂，累計今年上半年稅後虧損 66.95 億元，由去年盈轉虧，每股虧損 0.07 元。

展望下半年，群創表示，雖然第 2 季面板面臨價格壓力，但隨著歐美黑色星期五以及中國雙十一、雙十二購物節即將到來，預期客戶將逐步進入促銷檔期的備貨期，面板需求將緩步落底回升，電視面板需求也可望回溫，將持續朝電視整機市場布局，目標今年整機營收比重拉升至 25%。

在面板價格方面，群創表示，預期本季大尺寸面板出貨量將持平第 2 季，但整體平均售價將小幅下滑，至於中小尺寸出貨量預估個位數衰退，但平均售價小幅提升。