股東利益是企業最重要的事？近200名頂級CEO聯合聲明不贊同

企業經營最主要的任務，是股東權益的最大化？如今許多美國頂級商業領袖並不這麼認為。

由美國主要企業 CEO 組成的組織「商業圓桌會議 (the Business Roundtable)」週一 (19 日) 發表聲明，重新定義了「企業宗旨」，拋棄了為股東服務及利潤最大化的古老觀念。他們認為，投資員工、向客戶提供價值、與供應商進行道德交易，以及支持外部社區，才是企業的重要目標。

有 181 位 CEO 簽署了這項聲明。聲明中說，雖然不同公司有它各自的企業宗旨，但對公司所有利益相關者 (包括股東、債權人、員工、顧客等)，均有著共同承諾，要為所有人、公司的未來、社區及國家的成功創造價值。

商業圓桌會議成立於 1972 年，目前由摩根大通 (J.P.Morgan Chase) 執行長 Jamie Dimon 擔任主席。他表示，美國夢目前依然存在，但正在崩潰。

與 Dimon 一起簽署聲明的，還包括了蘋果執行長庫克 (Tim Cook)、亞馬遜 CEO 貝佐斯 (Jeff Bezos)、美國銀行執行長 Brian Moynihan、通用汽車 CEO Mary Barra 等人。

這個組織過去就針對企業治理原則，發表過許多聲明，在這次聲明中，他們強調，雇主投資於他們的員工和社區，這是長期成功的唯一途徑，各企業也會堅定不移地推動一個為所有美國人服務的經濟。

過去貝萊德執行長 Larry Fink 就曾提出主張，強調利潤不是企業的唯一追求，而是實現更美好目的的動力，這次他也是簽署的一員。

Dimon 在今年 2 月給股東的信中，也提到類似的想法。此外，他強調，只有在短期內明確使用超額資本時，才應考慮買回庫藏股，並且只有在以「合理」價格下，才展開回購。