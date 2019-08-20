永大中國上半年接單成長7成 明年營運可望優於今年

永大 (1507-TW) 總經理蔡尚育今 (20) 日表示，接單到出貨需一年時間，去年中國接單量不理想，導致今年上半年營收平平，但今年營運就可落底，上半年電梯接單量年增 7 成，法人預期，接單回溫下，明年中國營運力拚損平，也推升集團營收優於今年。

蔡尚育表示，中國市場接單到出貨需耗時一年，今年上半年積極爭取流失客戶，累積前 7 月接單大幅成長、逾 1 萬台，市占率也重回前 10 大；而台灣方面，汰舊換新業務則穩定成長。

永大預期，今年中國加裝電梯市場規模，全年估達 90 萬台、年增 5-6%；安裝電梯市場目前累計至 7 月已接近 4500 台，全年上看 8800 台，有助接單表現。

展望後市，法人表示，儘管美中貿易戰未緩解，但永大中國營運回溫，對營運樂觀看待，法人表示，中國營運今年將可落底，明年力拚損平，集團營收今年估持平去年或小幅成長，明年則可優於今年。

永大日前出售轉投資中國上海永大廠房，處分利益人民幣 5880 萬元 (約新台幣 2.6 億元)，以股本 41.08 億元計算，每股純益貢獻 0.6 元，預計第 3 季認列。

永大走出經營權之爭，蔡尚育對此表示，新經營團隊將持續推動好的政策，如永大公益基金會攜手 TripMomentVR 時刻旅行樂園發起「環遊世界圓夢公益計畫」，帶領大同育幼院 30 多名師生，利用 VR 一圓旅遊夢想。